الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

طريقة عمل الكبد والقوانص بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل الكبد
طريقة عمل الكبد والقوانص

يبحث الكثيرون عن طريقة عمل الكبد والقوانص، التي تعتبر من أكثر الأكلات المحببة للكثيرين وخاصة الأطفال، ويتم تحضيرها باستخدام الفلفل وأحيانًا الثوم، مما يمنحها مذاقًا مميزًا.

افكار فطار رمضان ٢٠٢٤.. طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بثلاث طرق مختلفة

 

طريقة عمل الكبد والقوانص

المقادير:

كبدة الفراخ: مقدار نصف كيلو من كبدة الفراخ.

البصل: 1 ثمرة بصل كبيرة.

الفلفل: 2 ثمرة من الفلفل الألوان.

الطماطم: ربع كيلو طماطم صغيرة الحجم.

فلفل أخضر: 2 ثمرة فلفل اخضر.

ملح: ربع ملعقة صغيرة ملح.

فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود.

الشطة: أقل من ربع ملعقة صغيرة شطة بودر.

زنجبيل بودرة: ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

بصل بودرة: نصف ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

ثوم بودرة: نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

 

طريقة تحضير الكبد والقوانص

الخطوة الأولى:

قومي بتقطيع الطماطم والفلفل إلى شرائح رفيعة.

 

الخطوة الثانية:

قومي بوضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت وشوحي بها الطماطم والفلفل الألوان.

 

الخطوة الثالثة:

قومي بإضافة الفلفل الحار والفلفل الأخضر، إليها وقلبي المكونات جيدًا معًا.

 

الخطوة الرابعة:

قومي بوضع الكبدة وقلبيها جيدا ونتبلها بالملح والفلفل الأسود، ونستمر في التقليب حتى تمام النضج.

 

الخطوة الخامسة:

تقدم في طبق التقديم وبالهنا والشفا.

طريقة عمل طاجن البامية.. من الأطباق المحببة للصغار والكبار

طريقة عمل ورقة اللحمة.. وصفات متعددة لعشاق اللحمة

طريقة عمل كبدة الدجاج بالفلفل والثوم

 

الكبدة:  نصف كيلو كبدة.

 

القوانص: نصف  كيلو قوانص

 

الثوم:  رأس ثوم مفرومة.

 

فلفل رومى: 1 ثمرة كبيرة.

 

فلفل أخضر: 2 ثمرة.

 

الخل: 1 ملعقة كبيرة.

 

كزبرة ناشفة: ربع ملعقة صغيرة.

 

كمون: ربع ملعقة صغيرة.

 

ملح: ربع ملعقة صغيرة.

 

فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة.

 

الزبدة: 2 ملعقة كبيرة.

 

طريقة تحضير كبدة الدجاج بالفلفل والثوم

الخطوة الأولى:

قومي بتشويح القوانص على النار مع بهارات دجاج ورشة قرفة وفلفل أسود وكزبرة وبصلة صغيرة، وعندما تغير لونها إلى البنى ضيفى لها الماء المغلى حتى يغطيها واتركيها تنضج تماما.

 

الخطوة الثانية:

في القليل من الزيت وملعقة واحدة زبدة قومي بتحمير الثوم حتى يأخذ اللون الأصفر الفاتح، وضيفي الكبدة بعد تقطيعها وقلبيها على نار عالية حتى يتغير لونها وتنزل الماء وتتشربه.

 

الخطوة الثالثة:

اخفضي النار، وضيفي لها القوانص ومقدار الخل ثم البهارات المذكورة، وزودي ملعقة صغيرة أخرى من الزبدة وقومي بتحمير الخليط كله.

 

الخطوة الرابعة:

قومي بإضافة الفلفل البارد والحار، وقلبي حتى يذبل، وارفعي كبدة الدجاج من على النار.

 

الخطوة الخامسة:

قدميها في ساندويتشات ساخنة مع الطحينة.

 

الكبد القوانص الفلفل الثوم كبده الفراخ طريقة عمل الكبد والقوانص طريقة عمل كبدة الدجاج طريقة تحضير كبدة الدجاج

الأكثر قراءة

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

أحمد موسى يزف بشرى سارة للمصريين في عيد تحرير سيناء

مشاجرة وإطلاق نيران أمام مدرسة دولية بالبساتين (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال