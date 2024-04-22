طريقة عمل طاجن البامية.. من الأطباق المحببة للصغار والكبار

يبحث البعض عن طريقة عمل البامية الذي هو من أشهى الأطباق المميزة والمحببة للجميع حيث انه من الخضروات التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن المفيدة للصحة، تعرف على طريقة إعداده بطرق مختلفة.

طريقة عمل طاجن البامية

ويتم عمل البامية بطرق مختلفة، وفيما يلي سنتعرف على طريقة عمل طاجن البامية بأشهى الإضافات والنكهات.

المقادير عمل البامية

1-نصف كيلو من اللحم

2-نصف كيلو من البامية

3-بصلة

4-ملعقة من الثوم المفروم

5-اثنين ملعقة كبيرة من السمنة

6-نصف حزمة من الكزبرة الخضراء

مقادير الصلصة للبامية البيضاء

1-ملعقة كبيرة من الدقيق

2-ملعقة كبيرة من السمن

3-كوب من اللبن

4-كوب من الشوربة

5-ملح وفلفل أسود

6-جوزة الطيب

طريقة تجهيز البامية البيضاء

1-فى حلة على النار نشوح اللحم حتى يتغير لونه ونضيف إليه الماء الساخن، ونتركه على النار حتى نضج اللحم

2-نضيف إلى الشوربة واللحم البصل والفلفل الحامى، ونضع البامية ونتركها على النار حتى نضج البامية

3-نضع على النار الطاسة ونضيف السمنة ونشوح بها الثوم والكزبرة، ونقلبها على النار حتى يصفر لون الثوم.

4-نضيف الثوم على المكونات على النار ونقلب

5-نحمر الدقيق على النار ونشوحه حتى يتغير اللون

6-نضيف إليه الشوربة واللبن ونقلب سريعًا ويتبل بالملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب ونقلب.

طريقة عمل البامية بالعكاوي

1-يتم غسل العكاوي جيدًا بالملح والخل

2-نضع حلة على النار ونضيف إليها الزيت، ونشوح بها البصل حتى يصل للون الذهبي.

3-نضيف إليها العكاوي مع استمرار التقليب، ونضيف الكمون والبهارات والفلفل الأسود.

4--تتم إضافة الثوم المفروم ويقلب مع المكونات، ونضيف إليها عصير الطماطم، ونترك المكونات حتى تتسبك على النار هادية.

4-نضيف البامية والفلفل الحار والملح، ونترك المكونات على النار حتى النضج

5-نحضر طاجنا من الفخار للفرن ونضع به البامية، ويوضع فى الفرن لمدة لا تقل عن 10 دقائق.