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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حاتم النجيب: انخفاض ملحوظ فى سعر البامية وورق العنب الفترة المقبلة

الخضروات
الخضروات

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة، إن سعر الطماطم الآن بالأسواق يتراوح من ٩ لـ١٢ بسعر التجزئة.

أسعار الفواكه والخضروات 


وأكد النجيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن موسم الثوم على وشك الوداع، معبرًا:" ندعو المواطنين الإسراع في تخزين الثوم".

وتابع: "ورق العنب والبصل المعروض منهم قليل، وبالتالي الأسعار مرتفعة، لذا نبشر المواطنين أنه خلال الأيام المقبلة ستكون هناك كميات وفيرة من ورق العنب بالأسواق وسيتراوح السعر من 15 لـ20 جنيهًا".

انخفاض الأسعار  

واستطرد: "هناك انخفاض تدريجي في أسعار الفواكه والخضروات، كما أنه سيكون هناك انخفاض في سعر محصول البامية".

حاتم نجيب صالة التحرير غزة مصطفى انخفاض الأسعار سعر الفواكهة والخضار

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