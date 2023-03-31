فطارك عندنا| طريقة عمل طاجن البامية باللحمة 10 رمضان (فيديو)

يتصدر محركات البحث طرق عمل المزيد من الوصفات الخاصة برمضان، ويعد طاجن البامية باللحمة من الطواجن المحببة لدي العديد من الأشخاص فالبامية لا أحد يختلف عليها لذا نركز خلال السطور التالية في تقديم طريقة عمل طاجن البامية باللحمة بخطوات بسيطة.

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة

وإليكم طريقة عمل طاجن البامية باللحمة:

المكونات:

بصل.

فلفل حار.

4 فصوص ثوم.

نصف كيلو لحم بتلو.

نصف كيلو بامية.

كزبرة ناشفة.

عصير ليمون.

سمنة بلدي.

2 كوب عصير طماطم.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

كزبرة خضراء للتزيين.

4 كوب ماء.

طريقة عمل طاجن بامية باللحمة

نقوم بتقطيع اللحم فى السمنة على النار.

ثم نضيف البصل و الفلفل الحار.

نضيف الثوم و الكزبرة الناشفة ثم الصلصة.

نقوم بإضافة عصير الطماطم ثم البامية و الملح و الفلفل وكوب ماء.

نتركه دقيقتين على النار.

نقوم بتفريغ المحتوى فى طاجن فرن.

ونضيف له عصير الليمون.

يتم تغطيه بالفويل وندخله الفرن على درجة حرارة 200.

فوائد طاجن اللحمة بالبامية:

تحسن البامية على من عملية الهضم، وذلك لأنها تحتوي على ألياف مما يساعد على إنقاص وزنك، والصمغ يسمح للطعام بالتحرك بسهولة وإعادة استيعاب المياه، كما أنها تحتوي البامية على سعرات حرارية منخفضة، كما تمنحك البامية بشرة مشرقة رطبة، لما تحتويه من فيتامين C ومعادن، كما أن للبامية فوائد عديدة أخرى من بينها كونها مصدر كبير للمعادن مثل الكالسيوم والماغنيسيوم والحديد والمنجنيز، وتحتوي على الألياف التي تعمل كملين طبيعي.

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