الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

أبرزها البامية والباذنجان.. خضروات تساعد على النمو السليم للأطفال

النمو السليم للأطفال
النمو السليم للأطفال

لا تعلم كثير من الأمهات ما أبرز الأطعمة والخضروات التي يجب الحرص على تقديمها لأطفالهن خلال فصل الشتاء، وهو ما يقلل من قدرة الأطفال على التركيز بشكل مثالي، ويقلل من قدرتهم الاستيعابية خلال اليوم الدراسي.

فكما جاء فى موقع "هيلث بيبي" هناك بعض الخضروات التي يجب الحرص على تقديمها للأطفال بشكل مستمر، من أجل منحهم الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الجسم، ومنها الآتي:

البنجر

البنجر غني بالحديد والألياف والفولات والبوتاسيوم ويحتوي على مضادات الأكسدة، قد يؤدي تناول البنجر إلى تحسين ضغط الدم والقدرة على التحمل وربما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

البامية

الألياف غير القابلة للذوبان الموجودة في البامية تساعد على منع الإمساك، البامية هي أيضًا مصدر جيد لفيتامين "ب 6" والفولات.

البصل

يحتوي البصل على نسبة عالية من مركبات الفلافونويد، وهو نوع من البوليفينول الذي يعمل كعامل مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، كما أن له خصائص قد تحمي من السرطان، وتحسن كثافة العظام، وتدعم الهضم الصحي، وتخفض نسبة الكوليسترول.

الباذنجان

الباذنجان مصدر ممتاز للألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين "ب 6"، كما أنه يحتوي على المغذيات النباتية التي قد يكون لها القدرة على الحماية من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان.

ويجب على كل الأمهات القيام بتقديم تلك الخضروات من خلال طهيها جيدًا، وذلك من أجل تقبل الأطفال لتناول تلك الخضروات والاستفادة من القيمة الغذائية العالية الموجودة فى تبك الخضروات.

كما يجب الحرص على تقديم تلك الخضروات للأطفال بشكل مستمر على مدار الأسبوع من أجل الاستفادة من القيمة الغذائية العالية والاستفادة من المعادن والفيتامينات اللازمة لصحة الأطفال في تلك المرحلة العمرية.

لسنة اولى امومة خضروات يجب تقديمها للأطفال خضروات تساعدهم على النمو السليم النمو السليم خضروات يجب تقديمها للأطفال بشكل مستمر تساعدهم على النمو السليم

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