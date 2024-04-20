طريقة عمل ورقة اللحمة.. وصفات متعددة لعشاق اللحمة

طريقة عمل ورقة اللحمة، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل من قبل عشاق المطبخ وعشاق اللحوم .

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

طريقة عمل ورقة اللحمة

يستخدم في طريقة عمل ورقة اللحمة لحم ودهن معًا

مقادير طريقة عمل ورقة اللحمة

كيلو لحم (من قطع الكولاتة أو الفخذ)

بصلة كبيرة مقطعة شرائح

2حبة جزر مقطعة شرائح

2 حبة بطاطس مقطعة مكعبات

2 حبة فلفل رومي مقطعة شرائح

2 فص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة كبابة صيني

ملعقة صغيرة فلفل أسود

منص لعقة صغيرة جوز الطيب

ملعقة صغيرة بهارات لحم

نص كوب بقدونس مفروم

ربع كوب زيت نباتي

طريقة تحضير عمل ورقة اللحمة

يتم تتبيل قطع اللحم بالملح والفلفل الأسود والكبابة الصيني وجوز الطيب والبهارات

وضع شرائح البصل والجزر والبطاطس والفلفل الرومي في طبق

خلط فص الثوم المهروس مع زيت الزيتون

دهن قطع اللحم بخليط الثوم والزيت

رص قطع اللحم فوق الخضروات في صينية فرن

توزيع البقدونس المفروم على الوجه

أدخال الصينية إلى الفرن المسخن على حرارة 200 درجة مئوية لمدة ساعة ونصف، أو حتى ينضج اللحم وتحمر الخضروات

يتم تقديمها ساخنة مع الأرز أو الخبز

الطريقة الثانية لـ عمل ورقة اللحمة

المقادير :

500 جرام من لحم الضأن أو البقر

2 مكعب زبدة

3 فصوص ثوم مفروم

2بصلة كبيرة مقطعة إلى مكعبات

2حبة طماطم مقطعة إلى مكعبات

حبة فلفل أخضر مقطعة إلى مكعبات

فلفل ألوان مقطع إلى مكعبات

حبة بطاطس كبيرة مقطعة إلى مكعبات

حبة جزر مقطعة إلى مكعبات

حبة كوسة مقطعة إلى مكعبات (اختياري)

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم

ملعقة صغيرة من البابريكا

رشة قرفة

ملح وفلفل

طريقة التحضير

تسخين الزبدة في مقلاة كبيرة على نار عالية

أضافة اللحمة مع التقليب حتى يتغير لونها

رفع اللحمة من المقلاة وضعها جانبا

أضافة الخضار إلى نفس المقلاة وقلبي لمدة 3 دقائق

أضافة الثوم وقلبي لمدة دقيقة أخرى

أضافة بهارات اللحم والبابريكا والقرفة والملح والفلفل وقلبي جيدًا

أضافة اللحمة وقلبي مرة أخرى

تسخين الفرن إلى 200 درجة مئوية

وضع اللحمة والخضار في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة وورق الفويل

أغلاق الصينية بإحكام

أدخال الصينية إلى الفرن لمدة ساعة ونصف

أخراج الصينية من الفرن وقدميها ساخنة

الطريقة الثالثة :

طريقة عمل ورقة اللحمة

المقادير

500 جرام من اللحم البقري

ربع كيلو جرام من البطاطا

ربع كيلو جرام من الجزر

ربع كيلو جرام من الكوسا

ربع كيلو جرام من الطماطم الحمراء

ربع كيلو جرام من البصل

ربع كيلو جرام من الفلفل

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من الملح

طريقة التحضير :

تقطيع اللحم إلى مكعبات متوسطة الحجم

تقطيع الفليفلة إلى شرائح طويلة

تقطيع باقي الخضار إلى مكعبات متوسطة الحجم

تتبيل جميع الخضار بنصف كمية الفلفل الأسود والملح

تتبيل اللحم بما تبقى من كمية الفلفل الأسود والملح

تحضير صينية فرن

تبطين الصينية بورق القصدير من جميع الجوانب

وضع الخضار في صينية الفرن

وضع اللحم فوق الخضار

أضافة ماء مغلي حتى تغطي المكونات

تغليف الصينية بورق القصدير

أدخال الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ساعة

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