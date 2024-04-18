الخميس 18 أبريل 2024
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طريقة عمل الكيكة العادية.. خطوة بخطوة

الكيكة العادية
الكيكة العادية

تفضل بعض الأسر تناول الكيك كوجبة إفطار في الصباح مع كوب القهوة أو الشاي او وسط اليوم كوجبة خفيفة  نقدم لك بالمقادير طريقة عمل الكيكة  العادية في البيت بالخطوات.

طريقة عمل الكيكة العادية.. خطوة بخطوة

الكيكة العادية  من أنواع الكيك الهشة التي يعشقها الكثير، نظرا لأنها تكون هشة ولذيذة، وفيما يلي نتعرف على طريقة عمل الكيكة العادية البسيطة بمكونات سهلة 

طريقة عمل الكيكة العادية

تعد الكيكة  العادية واحدة من أنواع الكيك التي يفضلها الكثير تناولها سادة بلا أي إضافات، أو تزيينها لتصبح مثل كعكة عيد الميلاد، ولعمل الكيكة العادية  نبدأ بالمكونات ثم طريقة التحضير، وهي: 

مقادير كيكة العادية 

1-اثنين كوب من الدقيق.

2-واحد كوب ونصف من السكر.

3-اثنين ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

4-واحدة ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

5-نصف ملعقة صغيرة من الملح.

6-كوب وربع من الحليب.

8-كوب إلا ربع من الزبدة.

9-ملعقة صغيرة من الفانيليا.

10-ثلاث بيضات.

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بدون مضرب.. طريقة تحضير الكيكة العادية السادة وبالبرتقال

طريقة تحضير الكيكة العادية 

الخطوة الاولي نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

الخطوة الثانية  نحضر طبق متوسط ونضع الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا والملح ونقلب المكونات الجافة بشكل جيد. 

الخطوة الثالثة في طبق متوسط آخر يتم خفق البيض مع السكر والفانيليا باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي.

الخطوة الثالثة نضيف الزبدة إلى المزيج السابق ونستمر في الخفق حتى تمتزج المكونات. 

الخطوة الرابعة نضيف خليط المواد الجافة بالتدريج والحليب بالتبادل مع الخفق حتى نحصل على عجينة الكيك. 

الخطوة الخامسة في صينية مدهونة بالزبدة ونرشها بالدقيق نضع المزيج السابق.

الخطوة السادسة ثم نضعها في الفرن لمدة  30 دقيقة تقريبا حتى تمام النضج.

اسباب فشل عمل الكيكة العادية 

بعد أن تعرفنا إلى طرقة عمل الكيكة  العادية علينا أن نضع في الحسبان بعض النصائح لضمان عدم فشل الكيك، لعل أهمها ما يلي:

1-اختيار البيض الطازج. 

2-يحتفظ البيض بدرجة حرارة الغرفة. 

3-يتم خفق البيض مع السكر بشكل جيد. 

4-اختيار نوع جيد من البيكينج بودر لتعزيز ارتفاع الكيك.

5-عدم فتح الفرن على الكيك حتى ترتفع أو بعد مرور 30: 40 دقيقة. 

ونذكرك أن تتأنى في تنفيذ الخطوات السابقة حتى تحصلي على أفضل النتائج. 

 

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