الأربعاء 17 أبريل 2024
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بوصفتين.. طريقة عمل كفتة الفراخ مشوية وفي الفرن

طريقة عمل كفتة الفراخ
طريقة عمل كفتة الفراخ

تزايدت عمليات البحث حول طريقة عمل كفتة الفراخ لانها من الأكلات الرائعة التي يحبها الأطفال وسهلة التحضير، ويمكنك تقديمها لهم في وقت قليل من خلال بعض الوصفات البسيطة، إليكم طريقة عمل كفتة الفراخ المقلية والمشوية وفي الفرن.

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية

 إليكم طريقة عمل كفتة الفراخ التي تحبها الاسرة، ويمكنك تقديمها مقلية أو مشوية أو بالفرن.

مقادير كفتة الفراخ المشوية

1-كيلو من صدور الفراخ المفرومة.

2-ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

3- اثنين ملعقة كبيرة من النشا.

4-ملعقة صغيرة من الملح.

5-ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

6-ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

7-ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

8-ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

9-زيت للقلي.

10-طريقة عمل شاورما الفراخ بالزبادي.

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طريقة تحضير كفتة الفراخ المشوية

1- تُخلط الفراخ المفرومة في وعاء مع النشا والثوم المفروم.

2- نُضيف جميع البهارات وتُعجن المكونات جيدًا معًا حتى تمتزج.

3- تُوضع في الثلاجة لمدة ساعة، ويتم تشكيلها إلى أصابع طويلة.

4- يتم شويها على الشواية الفحم حتى يحمر لونها من الجهتين.

5- تُرص في طبق التقديم وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن

المقادير عمل كفتة الفراخ 

1-كيلو من صدور الدجاج المفرومة.

2-ربع كوب من الكزبرة الخضراء.

3-بصلة مفرومة.

4-القليل من الزيت.

5-ملعقة صغيرة من الملح.

6-ملعقة صغيرة من البهارات.

7-ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

8-اربعة فصوص ثوم مفروم.

9-طريقة عمل الفراخ المشوية بـ4 وصفات

 

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طريقة تحضير كفتة الفراخ في الفرن

1- نضع صدور الفراخ المفرومة في وعاء عميق، ويُضاف إليها البصل المفروم.

2- نُضيف البهارات، الملح، الفلفل الأسود، والثوم المفروم.

3-تُقلب المكونات جيدًا معًا حتى تمتزج، ونضع الكزبرة ويتم تقليبها مع بقية المكونات.

4-يُغطى الوعاء ويتم وضعه في الثلاجة، ويُترك لمدة لا تقل عن الساعتين.

5-يتم تشكيل العجينة إلى أصابع متساوية الحجم.

6-تُدهن صينية للفرن بالزيت، ويُرص بها كفتة الفراخ.

7-تُوضع الصينية في الفرن الساخن لمدة نصف ساعة تقريبًا، وتُقدم بالهناء والشفاء.

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