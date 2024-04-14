الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

طريقة عمل الثومية.. مكونات بسيطة وخطوات سهلة

طريقة عمل التومية
طريقة عمل التومية

يبحث البعض عن طريقة عمل الثومية بالزبادي والثومية بالبيض، وهي من المقبلات الشهية التي تقدم إلى جانب العديد من الاطعمة المختلفة، ولها مذاق مميز جدا وتساعد على فتح الشهية أثناء تناول الأكل، وفيما يلي نقدم لكم طريقة عمل الثومية بوصفات مختلفة، وهي طريقة عمل الثومية الأصلية بالزبادي، والثومية بالبيض إليكم طريقة عمل الثومية خطوة بخطوة لتسهيل على ربة المنزل. 

مقادير عمل الثومية الأصلية 

1-واحد رأس من الثوم.

2-زيت ذرة او زيت زيتون. 

3-عصير الليمون.

4-معقلة ملح.

5- بقدونس مجفف.

6-اثنين زبادي. 

7-النشا 

8- اثنين بياض بيض. 

txt

يقي من السرطان ويعزز المناعة.. فوائد تناول الثوم

 

طريقة تجهيز الثومية بالزبادي 

الخطوة الأولي نحضر طبق متوسط ونضع به نصف من الماء ويفضل ماء الفلتر، ويترك حتى يغلي ويضاف إليه النشا المذاب في الماء مع التقليب حتى يتماسك القوام ويترك حتى يبرد.

الخطوة الثانية يتم تقشير الثوم ويوضع في الخلاط الكهربائي مع عصير الليمون والملح ويتم خلط جميع المكونات جيدا معا.

الخطوة الثالثة نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به بياض البيض. 

الخطوة الرابعة نضع الزيت بالتدريج.

الخطوة الخامسة نضيف خليط النشا ونخفق المكونات مع بعضها ثم  نضع الزيت واحده واحده.

الخطوة السادسة نضع الليمون والثوم البودرة والملح والفلفل الأبيض ونقلب المكونات جيدا.

أسهل طريقة لتجهيز الثومية 

أولا-نضع نصف كمية الماء في حلة صعيرة على النار، ويتم إذابة النشا في النصف الآخر.

ثانيا -عند غليان الماء نضع النشا مع استمرارالتقليب حتى يتماسك القوام.

ثالثا-يترك حتى يبرد ونضعه في الخلاط الكهربائي، ويضاف إليه عصير الليمون والثوم ويفضل الثوم الأخضر. 

رابعا-تخفق المكونات جيدا ونضيف إليها الزيت بالتدريج مع الاستمرار بالخفق.

خامسا -تغرف في طبق التقديم وتزين بالقليل من البقدونس.

سادسا_يترك في الثلاجة لمدة ساعة إلا ربع حتي يتم التماسك. 

الثوم الثومية مقادير الليمون بقدونس زبادي

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حراك سياسى أردنى.. نحو إيقاف التصعيد الإقليمى ووضع حد للحرب على غزة

وائل لطفي

نظرية (تزفير المطواة)!

محمود خليل

«ثقيف» ولعنة الخيانة

ماجد حبته

نتائج «الرد» الإيرانى

لواء.حمدى البطران

من حكايات الحملة الفرنسية

خالد حريب

ضربة إيران وهدنة غزة

إسراء شوقي

الهجوم الإيرانى على إسرائيل.. اختبار قدرات ورسائل للولايات المتحدة

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟

لماذا لم تستخدم إيران "حزب الله" فى الهجوم على إسرائيل؟