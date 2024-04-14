طريقة عمل الثومية.. مكونات بسيطة وخطوات سهلة

يبحث البعض عن طريقة عمل الثومية بالزبادي والثومية بالبيض، وهي من المقبلات الشهية التي تقدم إلى جانب العديد من الاطعمة المختلفة، ولها مذاق مميز جدا وتساعد على فتح الشهية أثناء تناول الأكل، وفيما يلي نقدم لكم طريقة عمل الثومية بوصفات مختلفة، وهي طريقة عمل الثومية الأصلية بالزبادي، والثومية بالبيض إليكم طريقة عمل الثومية خطوة بخطوة لتسهيل على ربة المنزل.

مقادير عمل الثومية الأصلية

1-واحد رأس من الثوم.

2-زيت ذرة او زيت زيتون.

3-عصير الليمون.

4-معقلة ملح.

5- بقدونس مجفف.

6-اثنين زبادي.

7-النشا

8- اثنين بياض بيض.

طريقة تجهيز الثومية بالزبادي

الخطوة الأولي نحضر طبق متوسط ونضع به نصف من الماء ويفضل ماء الفلتر، ويترك حتى يغلي ويضاف إليه النشا المذاب في الماء مع التقليب حتى يتماسك القوام ويترك حتى يبرد.

الخطوة الثانية يتم تقشير الثوم ويوضع في الخلاط الكهربائي مع عصير الليمون والملح ويتم خلط جميع المكونات جيدا معا.

الخطوة الثالثة نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به بياض البيض.

الخطوة الرابعة نضع الزيت بالتدريج.

الخطوة الخامسة نضيف خليط النشا ونخفق المكونات مع بعضها ثم نضع الزيت واحده واحده.

الخطوة السادسة نضع الليمون والثوم البودرة والملح والفلفل الأبيض ونقلب المكونات جيدا.

أسهل طريقة لتجهيز الثومية

أولا-نضع نصف كمية الماء في حلة صعيرة على النار، ويتم إذابة النشا في النصف الآخر.

ثانيا -عند غليان الماء نضع النشا مع استمرارالتقليب حتى يتماسك القوام.

ثالثا-يترك حتى يبرد ونضعه في الخلاط الكهربائي، ويضاف إليه عصير الليمون والثوم ويفضل الثوم الأخضر.

رابعا-تخفق المكونات جيدا ونضيف إليها الزيت بالتدريج مع الاستمرار بالخفق.

خامسا -تغرف في طبق التقديم وتزين بالقليل من البقدونس.

سادسا_يترك في الثلاجة لمدة ساعة إلا ربع حتي يتم التماسك.