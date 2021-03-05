المقادير:

طريقة التحضير:

يحب بعض الناس تناول الثومية بجانب الطعام سواء كان مشويات أو مقليات، وأصبحت السيدات يبحثن عن طرق عمل الثومية بشكل صحيح مثل المطاعم لتقديمها على سفرة الطعام بجانب الكثير من الأكلات المختلفة لفتح شهية الأسرة.لذا تقدم جريدة "الدستور" طريقة عمل الثومية بطريقة سهلة وبسيطة ولا تأخذ الكثير من الوقت حتى يستمتع جميع أفراد الأسرة بتناول الطعام.- البطاطس: 2 ثمرة بطاطس متوسطة الحجم تسلق وتهرس جيدًا.- الثوم: 10 فصوص ثوم مهروس ناعم.- الزيت: ربع كوب من الزيت النباتي ويفضل زيت عباد شمس.- المايونيز: 5 ملاعق كبيرة.- الملح: نصف ملعقة صغيرة.- الفلفل الأسود: نصف ملعقة صغيرة.- توضع جميع المكونات مع بعضها البعض في الخلاط الكهربائي ماعدا الزيت النباتي.- ثم تخلط المكونات معًا حتى يتكون خليط متجانس وكثيف.- تتم إضافة الزيت النباتي على شكل خيط رفيع، مع الاستمرار بالخلط حتى يتكون خليط كثيف ومتجانس وبقوام جيد.- يتم الاحتفاظ بالثومية في الثلاجة في وعاء محكم الغلق جيدًا.