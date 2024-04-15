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تحقيقات ومتابعات

طريقة عمل الكريم كراميل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعتبر الكريم الكراميل، من أفضل وأسهل الحلويات التي يحب الجميع أكلها خاصة خلال فصل الصيف، ويرصد الدستور في التقرير التالي طريقة عمل الكريم كراميل.

طريقة عمل الكريم كراميل

مكونات عمل الكريم كراميل:

80 جرام من السكر.

50 جرام من دقيق الذرة.

4 ملاعق كبيرة من كريمة المركزة.

6 ملاعق كبيرة من الكراميل.

1 لتر من الحليب.

مكونات الكراميل:

نصف كوب سكر.

ربع كوب ماء.

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طريقة عمل الكريم كراميل:

لتحضير الكريم كراميل، يتم وضع السكر والماء على النار ودعيهم حتى يذوب السكر ويترك حتى يكرمل، بعد ذلك يتم صب الكراميل في قاع الأكواب أو الصحون الصغيرة.

لتحضير الكريم كراميل، في مقلاة متوسطة، اخلطي السكر ودقيق الذرة، والكريمة، ثم يتم إضافة الكراميل ووضعهم على نار منخفضة، وبالتدريج يتم إضافة الحليب وحركيهم باستمرار.

عندما يسخن مزيج الكريمة، اسكبيه في الصحون الزجاجية واتركيه يبرد بدرجة حرارة الغرفة قبل نقله إلى الثلاجة، ولا تقلقي في حال ظهر الكراميل سائلًا بعد طبخه، لأنه سيتماسك ثانية في الثلاجة.

الخطوة الأخيرة يتم تبريد الأكواب ويجمد ويتماسك في الثلاجة، ثم يقدم حيث يتم قلب الصحون الزجاجية في صحون مفرودة حتى ينزلق الكريم كراميل منها.

نقل مقلاة التحميص إلى الفرن، أضيفي كمية كافية من الماء المغلي حتى تصل إلى منتصف جوانب السلطانيات، وقومي بضبط الكاسترد الذي يستغرق حوالي 35 دقيقة في الفرن.

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باستخدام الملقط تُرفع القوالب من الماء الساخن وتترك لتبرد قليلاً، يغطى حتى يبرد على الأقل 3 ساعات لفك القالب مرر سكينًا حادًا داخل كل سلطانيات واقلبها على طبق التقديم، ورجها برفق لتحريرها.

باستخدام الملقط تُرفع القوالب من الماء الساخن وتترك لتبرد قليلاً، يغطى حتى يبرد على الأقل 3 ساعات لفك القالب مرر سكينًا حادًا داخل كل سلطانيات واقلبها على طبق التقديم، ورجها برفق لتحريرها.

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