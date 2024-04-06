السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"صرف الإسكندرية" تكرم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم خلال رمضان

تكريم الفائزين بمسابقة
تكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم

اختتمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم، وذلك في إطار خطة الأنشطة الاجتماعية والثقافية للعاملين بالشركة وابنائهم بمناسبة شهر رمضان المبارك، بحفل تكريم للفائزين بقاعة المؤتمرات بمركز التدريب بمحطة التنقية الشرقية بالإسكندرية.

وكرم اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، الفائزين بالمراكز الأولى والمشاركين بمسابقة حفظ القرآن الكريم من أبناء العاملين بالشركة، ومنحهم شهادات تقدير وهدايا عينية لتشجيعهم وحثهم على مزيد من التقدم والنجاح.

أكد نافع أهمية المبادرات والفعاليات الاجتماعية التي تدعم روح الانتماء لدى العاملين والرضا عن شركتهم، وتؤثر بالإيجاب على مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وعملاء الشركة.

أوضح أن تكريم حفظة القرآن الكريم يأتي في إطار حرص الشركة على تشجيع وتحفيز العاملين وأبناءهم على حفظ آيات كتاب الله والعمل بما جاء به.

الجدير بالذكر أن مسابقة حفظ القرآن الكريم كانت على 3 مستويات: حفظ القرآن كاملا، وحفظ نصف القرآن، وحفظ ربع القرآن تحت إشراف مشايخ من إدارة الأوقاف بالإسكندرية.

حضر الحفل الشيخ الدكتور  جلال على مصطفي حسان - وزارة الأوقاف، والشيخ  مصطفي عبد المنعم سليم - وزارة الأوقاف
وياسر متولي، مدير المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، كما نظمت مسابقة ثقافية دينية أسبوعية للعاملين بالشركة عبر أسئلة عامة شارك فيها العديد من العاملين بالشركة.

وكانت قد عقدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اجتماعا هاما بقاعة الاجتماعات بالديوان العام لمناقشة سبل مراقبة ومعالجة مياه والمخرجات السائلة للصرف الصناعي بمحافظة الإسكندرية.

 وأشار رئيس شركة الصرف الصحي إلى أن أفضل سبل التعامل مع الصرف الصناعي وأهمية توجيه كافة المستثمرين للتعاون في هذا المجال، لما لذلك من دور كبير في الحفاظ علي البيئة وهو من أهم أدوار شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

تكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم
تكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم
تكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم
تكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم
تكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم
تكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم
تكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم
تكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم
شركة الصرف الصحى بالإسكندرية القرآن الكريم شهادات تقدير مسابقة حفظ القرآن محافظة الاسكندرية

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