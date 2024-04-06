السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التحالف الوطني بالإسكندرية ينظم احتفالية "فرسان الإرادة" لتكريم الأبطال من ذوي الهمم

تكريم ابطال الرياضة
تكريم ابطال الرياضة من ذوي الهمم

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسكندرية إحتفالية بعنوان "فرسان الإرادة" بالتعاون مع مشروع التأهيل والدمج المجتمعي بإدارة الخدمة الإجتماعية بوزارة الصحة، وذلك لتكريم الأبطال المتفوقين رياضيا من ذوى الهمم تحت رعاية النائب إيهاب زكريا منسق عام التحالف الوطني بالإسكندرية.

تضمنت الاحتفالية فقرات لفرق الفنون الاستعراضية والفنون الشعبية لذوى الهمم وحفل تكريم  الحاصلين على ميداليات مراكز اولى ببطولات الجمهورية الأولمبياد الخاصة "البارالمبية"، وذلك عقب إقامة إفطار جماعي بمائدة التحالف الوطني" سفرة العيلة".

تشجيع ودعم الأبطال من ذوي الهمم 

استهدفت الاحتفالية رسم البسمة على وجوه الأطفال والأبطال من ذوي الهمم وتشجيعهم  وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، وخلق بيئة تفاعلية ممتعة لقضاء وقت مميز، حيث عبروا عن سعادتهم بالمشاركة في الاحتفالية ووتقديم الاهتمام والدعم لهم.

مبادرات وفعاليات التحالف الوطني

ويسعى التحالف الوطني بالإسكندرية من خلال الفعاليات والمبادرات إلى التأكيد على أهمية دور المجتمع في رعاية ذوي الهمم، ودمجهم في المجتمع، وتوفير الفرصة لهم للمشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات، ودعم ومساندة أطفال دور الأيتام وذوي الهمم ومرضى السرطان، ورعايتهم، وتوفير فرصة لهم لحياة كريمة، من خلال مشاركة  أكثر من 80 جمعية أهلية تعمل في مختلف المجالات، بهدف توحيد جهود العمل الأهلي بالإسكندرية وتعزيز التعاون بين الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.

ويضم التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني المصرية التي تعمل في مختلف المجالات التنموية، ويهدف إلى تعزيز العمل الأهلي في مصر ودعم ومساندة مختلف فئات المجتمع.

 تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات والفعاليات التي ينظمها التحالف إيمانًا منه بأهمية العمل الأهلي في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

فعاليات التحالف خلال شهر رمضان 

وقدم التحالف بالإسكندرية خلال شهر رمضان المبارك 150ألف وجبة إفطار صائم، بالإضافة إلى توزيع 8000 كرتونة مواد غذائية للأسر الاولى بالرعاية، فضلا عن إقامة العديد من الفعاليات والمبادرات خلال الشهر الكريم.

تكريم ابطال الرياضة من ذوي الهمم
تكريم ابطال الرياضة من ذوي الهمم
تكريم ابطال الرياضة من ذوي الهمم
تكريم ابطال الرياضة من ذوي الهمم
تكريم ابطال الرياضة من ذوي الهمم
تكريم ابطال الرياضة من ذوي الهمم
تكريم ابطال الرياضة من ذوي الهمم
تكريم ابطال الرياضة من ذوي الهمم
تكريم ابطال الرياضة من ذوي الهمم
تكريم ابطال الرياضة من ذوي الهمم
التحالف الوطني المجتمع المدنى ذوي الهمم فرسان الإرادة المتفوقين رياضيا بطولات الجمهورية

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