بمشاركة 300 مواطن.."التحالف الوطنى" يختتم أمسيات "صناع السعادة" بالإسكندرية

اختتمت أمسيات "صناع السعادة" تحت رعاية التحالف الوطني ومحافظة الإسكندرية، بحفل كبير بحديقة سيدي بشر، بحضور أكثر من 300 شخص من الأطفال ذوي الهمم ومرضى السرطان والشخصيات العامة وأهالي حي المنتزه أول.

حضر الحفل اللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزه أول، وأحمد إبراهيم سكرتير عام الحي، وقيادات حي المنتزه أول، وجون مكرم عضو التحالف الوطني، ورامي يسري عضو التحالف الوطني ومنسق مبادرة صناع السعادة.

تضمن الحفل فقرات فنية ودينية وثقافية، حيث افتتحت الإعلامية نشوى فوزي الحفل بالسلام الوطني، ثم قدم فريق المنشد السوري طارق سويدان فقرات من الأناشيد، وعرض فريق إسكندرية لذوي الهمم عرض التنورة، واختتم الحفل المطرب محمد عمر والمطربة ندى أحمد من فريق المايسترو شريف عزت.

ووجه رامي يسري ،عضو التحالف الوطني، الشكر للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزه، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على دعمهم ومساهمتهم في إنجاح جميع الفعاليات التي تخدم المواطنين.

وأكد "يسري" على الدور الكبير الذي يقوم به التحالف الوطني بالإسكندرية بقيادة النائب إيهاب زكريا المنسق العام للتحالف، من خلال مشاركة أعضاء التحالف في تقديم المساعدات للمحتاجين، وتنظيم مائدة التحالف الوطني "سفرة العيلة" التي قدمت أكثر من 3000 وجبة يوميًا طوال شهر رمضان، وإقامة فعاليات الإفطار الجماعي والأمسيات على الشواطئ والحدائق وحفلات الجمعيات طوال الشهر.

وأوضح أن التحالف الوطني سيستمر في دعم المواطنين والعمل على خدمتهم في مختلف المجالات، إيمانًا منه بدوره في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.

الجدير بالذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تحالف يضم أكثر من 80 جمعية أهلية تعمل في مختلف المجالات، ويهدف إلى توحيد جهود العمل الأهلي بالإسكندرية وتعزيز التعاون بين الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.

احتفالية التحالف الوطني بالإسكندرية

احتفالية التحالف الوطني بالإسكندرية

احتفالية التحالف الوطني بالإسكندرية

احتفالية التحالف الوطني بالإسكندرية

احتفالية التحالف الوطني بالإسكندرية

احتفالية التحالف الوطني بالإسكندرية