التحالف الوطني بالإسكندرية يكرم الأمهات المثاليات من محاربات السرطان في حفل إفطار جماعي

كرم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسكندرية، اليوم، الأمهات المثاليات من محاربات السرطان، تقديرًا لصبرهن وإصرارهن في مواجهة هذا المرض، وذلك عقب حفل إفطار جماعي ضم 1500 فرد بمائدة “سفرة العيلة”، وذلك في إطار فعاليات مهرجان "إسكندرية تحارب السرطان" الذي أطلقه التحالف في فبراير الماضي.

جاء ذلك بحضور النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ ومنسق عام التحالف بالإسكندرية، وعدد من أعضاء التحالف الوطني: النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب، النائبة الدكتورة ندى ثابت، عضو مجلس النواب، النائبة الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، كما حضر عدد من أعضاء التحالف الوطني بالإسكندرية.

وتخلل الحفل فقرات فنية وعروض مسرحية تهدف إلى نشر الوعي حول مرض السرطان وأهمية الكشف المبكر عنه.

وأكد النائب إيهاب زكريا، أهمية دعم مرضى السرطان نفسيًا ومعنويًا مع العمل على إيجاد حلول لمشاكلهم، مشيرًا إلى أن مهرجان "إسكندرية تحارب السرطان"، شهد أكثر من 100 فعالية، من حفلات وندوات ومرتقى حواري، بمشاركة أكثر من 80 جمعية أهلية بمحافظة الإسكندرية.

فعاليات واحتفالات خلال شهر رمضان

وأشار إلى أن التحالف أطلق العديد من الفعاليات خلال شهر رمضان من حفلات وأمسيات بمشاركة ذوي الهمم ومتحدي السرطان، والأيتام، لافتًا إلى أن الاحتفالات مستمرة طوال شهر رمضان مشيرًا إلى أن هدفنا إسعاد الناس في كل مناسبة من خلال جهود جميع المشاركين والمتطوعين بالتحالف الوطني.

مهرجان إسكندرية تحارب السرطان

يُعد مهرجان "إسكندرية تحارب السرطان" مبادرة من التحالف الوطني للعمل الأهلي بالإسكندرية، تهدف إلى دعم مرضى السرطان نفسيًا ومعنويًا، مع العمل على إيجاد حلول لمشاكلهم، وشهد المهرجان منذ انطلاقه في فبراير الماضي العديد من الفعاليات، من حفلات وندوات وملتقى حواري، بمشاركة أكثر من 80 جمعية أهلية بمحافظة الإسكندرية.

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