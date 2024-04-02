"التحالف الوطني" ينظم احتفالية إفطار يوم اليتيم بشاطئ جزيرة الذهب بالإسكندرية

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسكندرية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، احتفالية إفطار بمناسبة يوم اليتيم، بحضور 400 فرد من الأطفال الأيتام وذوي الهمم ومرضى السرطان وذويهم، وذلك بشاطئ جزيرة الذهب بمنطقة ميامي شرق المدينة.



شهدت الاحتفالية مائدة إفطار كبيرة على شاطئ البحر، وألعاب تفاعلية للأطفال، وهدايا لتوزيعها على الأطفال، فضلًا عن فقرات فنية تتضمن مشاركة فريق المايسترو شريف عزت، وعرض التنورة من فريق نجوم المولد، ومسرح عرائس وديزني شو وذلك عقب الإفطار.

وقال رامي يسري عضو التحالف الوطني بالإسكندرية ومنسق فعالية اليوم، إن الاحتفالية تضم مائدة إفطار واحتفال للأطفال وذويهم بمناسبة يوم اليتيم وذلك بحضور 400 فرد من الأطفال من ذوي الهمم والأيتام ومرضى السرطان وأسرهم وذلك تحت رعاية التحالف الوطني.

واضاف لـ"الدستور" أن اليوم هدفه إدخال السعادة على قلوب الاطفال من خلال إفطار جماعي على البحر في أجواء مختلفة، مع توزيع الهدايا بالإضافة إلى الحفل الفني والذي يضم العديد من الفقرات للأطفال، مشيرًا إلى أن الاحتفالية يشارك فيها 11 جمعية ومؤسسة خيرية، وسيتم تكريم كافة المتطوعين المشاركين في فعاليات التحالف خلال شهر رمضان.

وأوضح أن التحالف الوطني للعمل الأهلي بقيادة النائب إيهاب زكريا منسق عام التحالف بالإسكندرية، عمل على عدة محاور التكاتف الاجتماعي في شهر رمضان المبارك منها إفامة مائدة سفرة العيلة المائدة الأكبر في الإسكندرية والتي تستهدف إفطار يوميًا بين 1000 إلى 1400 فرد، بجانب توزيع وجبات يومية 4000وجبة وكراتين سلع غذائية بلغت 8 آلاف كرتونة للأسر الأولى بالرعاية فضلا عن الأمسيات والحفلات المميزة، والإفطار الجماعي خلال الشهر الكريم.

وأشار إلى أنه قبل انتهاء شهر رمضان سيتم تنظيم فعاليات لتوزيع البالونات وهدايا العيد على الاطفال بالإضافة إلى كحك العيد والملابس لاستقبال عيد الفطر المبارك.

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