لعشاق الحلوى الغربية.. 3 وصفات بنكهات مختلفة لعمل الكيكة

3 وصفات بنكهات مختلفة لعمل الكيكة من المواضيع يزيد معدل البحث عنها من خلال محرك البحث (جوجل) وذلك خلال الساعات القليلة الماضية .

“الدستور” يستعرض في التقرير التالى أبرز التفاصيل عن طريقة عمل الكيكة:

الوصفة الأولى :طريقة عمل الكيكة

طريقة عمل الكيكة العادية

مقادير الكيكة العادية"كيكة الشاى "

2 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب حليب سائل.

ملعقة صغيرة فانيلا.

2 بيضة.

ملعقة بكينج بودر.

نصف كوب زيت ذرة.

كوب إلا ربع سكر أبيض.

ملعقة خل أبيض.

ذرة ملح.

طريقة عمل الكيكة

ويمكن تجهيزها بأبسط الإمكانيات المتاحة كالتالي:

يتم خفق البيض مع الفانيليا والسكر في وعاء الخلاط الكهربائي حتى تمام تجانس المكونات.

ثم يضاف الزيت وملعقة الخل التي تجعل الكيكة هشة وقطنية بعد تمام النضج.

يوضع الدقيق مع رشة الملح والبكينج بودر في بولة عميقة ويصب فوقها خليط البيض والسكر.

يتم تقليب مقادير الكيكة العادية في البولة باستخدام ملعقة سيليكون كبيرة على أن يكون التقليب في اتجاه واحد.

بعد الحصول على خليط الكيكة العادية متوسط السماكة دون وجود أي تكتلات في الخليط يتم صبه في قالب الكيك.

لابد من دهن قالب الكيك بالزيت وتبطينه برشة من الدقيق قبل وضع خليط الكيكة العادية.

يتم إدخال قالب الكيكة العادية إلى الفرن الساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة وتترك مدة 20 إلى 25 دقيقة حتى تنضج.

ينبغي التنويه بأنه في حال الحصول على كيكة عادية بنكهة الشوكولاتة يمكن أخذ مقدار 3 ملاعق كبار من مقدار الدقيق واستبدالهم بملاعق من بودرة الكاكاو مع الالتزام بنفس خطوات الوصفة كما هي.

طريقة عمل الكيكة العادية بنهجة البرتقال

كيك البرتقال يمكن تحضيره بعصير فاكهة البرتقال الطازج، أو تحضيره في المواسم الأخرى ببشر قشرة البرتقال المحفوظ في الفريزر، كما يمكن استعمال بودرة عصائر البرتقال سريعة .

طريقة عمل كيكة البرتقال

المقادير

كوب ونصف دقيق أبيض.

نصف كوب زبدة في درجة حرارة الغرفة.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة بكينج بودر.

ملعقة كبيرة بشر برتقال.

كوب إلا ربع سكر.

كوب عصير برتقال مصفاة.

رشة ملح.

خطوات عمل الكيكة بالبرتقال

تبدأ أولى خطوات طريقة عمل الكيكة العادية بالبرتقال من خلال إشعال الفرن.

بعدها يتم خفق البيض مع الزبدة بالمضرب الكهربائي ويضاف الفانيليا والسكر وبشر البرتقال.

يتم الاستمرار في الخفق حتى الحصول على خليط كريمي ناعم ومنفوش.

في بولة أخرى يوضع الدقيق ويضاف له الملح والبكينج بودر.

يضاف خليط البيض والزبدة المخفوق على بولة الدقيق.

ثم يوضع عصير البرتقال ويتم تقليب مقادير الكيكة حتى تمتزج جيدا.

يصب خليط الكيكة العادية بالبرتقال في صينية فرن مدهونة أو مبطنة بورق الزبدة.

تترك صينية الكيكة بالبرتقال في الفرن على درجة حرارة متوسطة مدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تنضج.

طريقة عمل الكيكة المصرية "الهشة"

مقادير الكيكة المصرية الهشة

كوب دقيق أبيض منخول.

نصف كوب حليب.

كوب إلا ربع سكر أبيض.

ربع كوب زيت ذرة.

2 بيضة.

ربع كوب زبدة.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

رشة ملح.

ملعقة فانيليا.

خطوات عمل الكيكة المصرية بالحليب الساخن

يوضع الحليب مع الزبدة في إناء على النار الهادئة حتى الغليان.

في هذه الأثناء يتم خفق البيض والسكر والفانيليا ثم يضاف الحليب الساخن.

يتم تقليب الخليط سريعا حتى لا ينضج البيض بفعل حرارة الحليب والزبدة.

بعد الحصول على خليط ناعم ومتجانس يتم إضافته إلى وعاء الدقيق والبكينج بودر والملح.

تقلب مقادير الكيكة المصرية جيدا ثم توضع في صينية فرن ويتم إدخالها إلى الفرن الساخن حتى تنضج.