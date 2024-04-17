الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل بوصفتين مختلفتين

الفطير
الفطير

يبحث البعض عن طريقة عمل الفطير المشلتت  حيث ان الفطير من المعجنات المصرية التي تقدم بوصفات عدة.. فهو إحدى الوجبات الشعبية جميلة المذاق، ويعرف الفطير المشلتت باسم فطير الملتوت أو باسم المطبق  تعرفوا على طريقة عمل الفطير المشلتت …

طريقة عمل الفطير المشلتت

المقادير الفطير المشلتت 

1-كيلو من الدقيق.

2-كوب من الماء.

3-ربع ملعقة كبيرة من الملح.

4-ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

5- اثنين ملعقة صغيرة من السكر.

6-نصف كوب من السمن المذاب.

7-نصف كوب من الزيت.

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طريقة تجهيز الفطير المشلتت 

1-في  طبق عميق مناسب للعجن يتم خلط الدقيق مع الملح والسكر.

2-يضاف إليها الليمون والماء، ويتم العجن حتى نحصل على عجينة لينة.

3-يتم تقطيع العجينة إلى عشر قطع متساوية الحجم، وتشكل على هيئة كرات.

4-ترص في صينية مدهونة بالزيت، وتغطى وتترك العجينة لمدة نصف ساعة.

5-يتم خلط السمن مع الزيت وتدهن الرخامة بالقليل منهما.

6-تفرد قطعة من العجين حتى تصبح رفيعة جدا، وتدهن بالزيت المخلوط مع السمن ويتم وضع طبقة أخرى عليها وفردها وتدهن بخليط الزيت.

7-تكرر الطبقات حتى ننتهي من العجين.

8-يتم الضغط عليها قليلا من الأطراف حتى نحصل على عجينة دائرية.

9-نضعها في صينية مدهونة بالزيت، وتفرد بها ويرش عليها من الوجه السمن المخلوط مع الزيت.

10-توضع بالفرن الساخن من قبل على درجة حرارة 200 درجة، وتترك لمدة لا تقل عن20 دقيقة حتى نحصل على اللون الذهبي.

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الطريقة الاخري لعمل الفطير المشلتت 

1-اخلطي كلا من الدقيق والسكر والملح معًا في الخلاط الكهربائي على السرعة المتوسطة مدة5 دقائق تقريبًا.

2-يضاف الماء وعصير الليمون إلى ما سبق، مع الخلط مرة أخرى على السرعة المنخفضة لمدة 8 دقائق تقريبًا، إلى الحصول على الخليط الناعم.

3-توضع العجينة في وعاء من البلاستيك الكبير الحجم، ويتم العجن باليدين مرة أخرى لمدة 4 دقائق تقريبًا.

4-تقطيع العجينة إلى قطع متساوية في الحجم لتتشكل على شكل أسطواني.

5-توضع القطع في طبق مسطح مدهون بالزيت.

7-تغليف الطبق بالنايلون، وتترك العجينة لترتاح وتتخمر، ويتضاعف حجمها لمدة نصف ساعة تقريبًا.

8-ضعي كلا من الزيت والسمن في طبق صغير، ويتم الخلط جيدًا بالملعقة الصغيرة، ثم يوضع القليل منه على لوح التشكيل، ثم توضع عليه قطعة العجينة، ويتم تشكيل العجينة على شكل دائري.

9-يوضع القرص في صينية ويتم تكرار العملية مع كل قطع العجين الأخرى، على أن يوضع السمن تحت كل القطع.

10-تترك القطع في الصينية لمدة 15 دقيقة.

11-وضع القطع في الفرن الساخن في درجة حرارة متوسطة، ويترك لمدة تصل إلى ثلث الساعة تقريبًا إلى تمام النضج للحصول على اللون الذهبي.

12- تخرج الصينية من الفرن وتوضع جانبًا إلى أن تبرد.

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