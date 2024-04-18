تعرفوا على طريقة عمل الأرز البسمتي حيث أن الأرز البسمتي من الأكلات المفضلة التي لا تخلو منها أغلب الموائد في مصر يوميا خاصة على الغداء وهناك طرق مختلفة ومميزة لعمل طريقة عمل الأرز البسمتي لنتعرف فيما يلي على الوصفات، وهي طريقة عمل الأرز البسمتي بالخلطة والمكسرات،والأرز البسمتي بالدجاج.

طريقة عمل الأرز البسمتي.. وصفات لطريقة سهلة

مقادير طريقة الأرز البسمتي

1-كوب من الأرز البسمتي.

2-بصلة مفرومة.

3-اثنين من فصوص الثوم المفروم.

4-ملعقة من السكر الاسود.

5-واحدة من الطماطم مقطعة قطع صغيرة.

6-ملح وفلفل أسود.

7-ملعقة من القرنفل المطحون.

9-عود من القرفة.

10- كوب ونصف من مرق الدجاج.

11-ملعقة كبيرة من السمن.

مقادير الخلطة للأرز البسمتي

1-ربع كليو من الكبد والقوانص.

2-بصلة مفرومة.

3-زبيب.

4-لوز.

5-ملعقة كبيرة من السمنة.

6-ملح وفلفل أسود.

7-كوب من مرق الدجاج.

8-ملعقة من البهارات.

طريقة تجهيز الأرز البسمتي

الخطوة الاولي: نضع حلة على النار بها الزيت ومعلقة من السمن ونتركه حتى يسخن.

الخطوة الثانية: تقوم بتحمير البصل حتى يتغير لونه إلى الذهبي.

الخطوة الثالثة: نضيف الكركم والكمون والشطة والزجبيل والثوم مع التقليب حتى يذبل الثوم وتمتزج المكونات.

الخطوة الرابعة: نضيف الطماطم المقطعة وصلصة الطماطم والملح ونستمر في القليب .

الخطوة الخامسة نصب عليه كوبين من الماء وتترك على النار مدة لا تقل عن 15 دقائق حتى يغلي.

الخطوة السادسة نضيف تتم الأرز البستمتي إلى المكونات على النار، ونتركه على النار الهادئة لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة حتى تمام النضج.

الوصفة الثانية لعمل الأرز البسمتي

الخطوة الاولي نضع الحلة على النار وبها السمن ونضيف اللوز، ونقلبه على النار حتى نحصل على اللون الذهبي.

الخطوة الثانية نضيف الزبيب مع التقليب ثم نزيل المكونات ونتركها جانبا.

الخطوة الثالثة نضع في نفس الحلة البصلة المفرومة والثوم، ويتم التقليب على النار حتى اللون الذهبي.

الخطوة الرابعة نقوم بتقطيع الكبد والقوانص إلى قطع صغيرة وتضاف إلى البصل والثوم مع الاستمرار في التقليب ونضيف معلقة صغيرة من السكر.

الخطوة الخامسة نضيف الملح والفلفل الأسود والشوربة وتترك على النار لمدة 20 دقيقة.