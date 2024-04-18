سولت لهم أنفسهم، وخططوا لاغتصاب فتاة واستدراجها لشقة في منطقة النزهة، أحدهم نصب شباكه على المجني عليها وأوهمها بالحب والغرام، والثاني كان ينتظر سقوط الفريسة لهتك عرضها.

فبين ليلة وضحاها تحول الحب بين فتاة وشاب لخطة للاغتصاب وهتك العرض، المتهم شاهد على هاتف المجني عليها مكالمات من أرقام غريبة وبدأ الشك يتسلل له، وعندما تحدث مع صديقه وضع له خطة محكمة للكشف عليها.

جريمة اغتصاب تهز حي النزهة.. علاقة عاطفية تنتهي بأبشع طريقة

التحقيقات تكشف أن المتهمين الأول والثاني قرروا استدراج المجني عليها لشقة بدائرة قسم شرطة النزهة، ومحاولة هتك عرضها، وجهز المتهمون مسرح الجريمة لتنفيذ المخطط.

وخلال التحقيقات أنكرت المجني عليها علاقتها بالمتهمين وكشفت أنها تم إغوائها واستدراجها لمسرح الجريمة، وبعد دخولها الشقة بدأ المتهمون في محاولة اغتصابها وهتك عرضها بكل الطرق، لكنها حاولت الدفاع عن نفسها وأغلقت إحدى الغرف علي نفسها لكن المتهمين تمكنوا من الدخول لها، وتقول المجني عليها بعد انتهاء المتهمين من فعلتهم قررت إبلاغ الأجهزة الأمنية، وتم القبض عليهم.

فيما أنكر المتهمان صلتهم بالمجني عليها، وقال المتهم الأول هي اللي عاوزه ترمي بلاها علينا، إحنا ولا نعرفها قبل كده نهائيا، وقال المتهم الثاني إحنا ناس محترمين وهيا عاوزة تعمل لينا أي مشكلة وخلاص.

بداية الواقعة

كان قد نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط شابين لاتهامهما باستدراج فتاة واغتصابها بمنطقة النزهة، ورد بلاغ لقسم شرطة النزهة من فتاة بتعرضها للاغتصاب من شابين عقب قيامهما باستدراجها لشقة بمنطقة النزهة والاعتداء عليها جنسيا.

على الفور تمكن رجال المباحث من ضبط الشخصين المتهمين في الواقعة، وبمواجهتهما أفادا أن كل شيئ تم بالاتفاق بينهم وبين الفتاة، ولم يعتديا عليها كرها وأفاد أحدهما قائلا:- "هي جت معانا بمزاجها".

جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وإحالة الفتاة إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وخلال الساعات الماضية قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين للمحاكمة.