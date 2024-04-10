الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط أفراد عصابة انتحلوا صفة رجال مباحث بالعمرانية

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على تشكيل عصابي انتحلوا صفة ضباط المباحث للنصب على تجار العملات الأجنبية والاستيلاء على أموالهم.

البداية كانت بتلقي أجهزة الأمن بالجيزة بلاغات متعددة بقيام مجموعة من الأشخاص بالنصب على تجار العملة منتحلين صفة رجال المباحث، حيث كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا كبير.

ويقوم أفراد التشكيل باستقطاب تجار العملة وطلب منهم شراء مبالغ كبيرة من الدولار، وأثناء إتمام عملية الاستبدال يقوم باقي أفراد التشكيل بمداهمة المكان منتحلين صفة رجال المباحث والاستيلاء على المبالغ المالية من الضحية، وفى إحدى العمليات تم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ 10 مليون جنيه حصيلة أخر عملية وتم تحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تشكيل عصابي العملات الاجنبية اجهزة الامن

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