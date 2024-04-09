حبس صيدلي ومحاسب وموظف بتهمة تعاطي المخدرات في مصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم، حبس موظف ودكتور صيدلي وموظف بالبنك الأهلي، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة تعاطي المواد المخدرة، قبل عيد الفطر المبارك.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا جالسين في أحد المقاهي وبوصول دورية أمنية وفحص المكان تم ضبطهم وهم يتعاطون المواد المخدرة فتم إلقاء القبض عليهم.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على موظف، ودكتور صيدلي، وموظف بالبنك الأهلي بتهمة حيازة المواد المخدرة والتعاطي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.