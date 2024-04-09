الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس صيدلي ومحاسب وموظف بتهمة تعاطي المخدرات في مصر القديمة

حبس صيدلي
حبس صيدلي

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم، حبس موظف ودكتور صيدلي وموظف بالبنك الأهلي، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة تعاطي المواد المخدرة، قبل عيد الفطر المبارك.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا جالسين في أحد المقاهي وبوصول دورية أمنية وفحص المكان تم ضبطهم وهم يتعاطون المواد المخدرة فتم إلقاء القبض عليهم.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على موظف، ودكتور صيدلي، وموظف بالبنك الأهلي بتهمة حيازة المواد المخدرة والتعاطي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

عيد الفطر المبارك المواد المخدرة موظف بالبنك الاهلي نيابة مصر القديمة الجزئية

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