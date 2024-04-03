حبس صيدلى لحيازته عقاقير طبية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بالقاهرة

قررت جهات التحقيق فى النزهة حبس صيدلى لحيازته عقاقير طبية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وغير مصرح بتداولها خارج الصيدلية بمنطقة النزهة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مدير صيدلية- كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) حال استقلاله سيارة وبحوزته (1770 قرصا- 114 أمبول - 14 قطرة عين "جميعها أدوية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية").

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص والعقاقير بقصد ترويجها بطريقة غير شرعية خارج الصيدلية؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.