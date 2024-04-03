الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس صيدلى لحيازته عقاقير طبية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بالقاهرة

حبس صيدلي
حبس صيدلي

قررت جهات التحقيق فى النزهة حبس صيدلى لحيازته عقاقير طبية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وغير مصرح بتداولها خارج الصيدلية بمنطقة النزهة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مدير صيدلية- كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) حال استقلاله سيارة وبحوزته (1770 قرصا- 114 أمبول - 14 قطرة عين "جميعها أدوية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية").

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص والعقاقير بقصد ترويجها بطريقة غير شرعية خارج الصيدلية؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النزهة حبس صيدلي عقاقير طبية منطقة النزهة

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