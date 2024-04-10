الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"انتحلوا صفة رجال شرطة".. سقوط عصابة سرقة تاجر مخدرات بالسلام قبل العيد

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

نجحت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة رجال الشرطة لسرقة أموال ومشغولات ذهبية من مسكن تاجر مخدرات.

البداية بتلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم؛ بقيام أربعة أشخاص "غير معلومين لديه" بتفتيش مسكنه منتحلين صفة رجال شرطة والاستيلاء على مبلغ مالى، ومشغولات ذهبية واصطحابه من داخل الشقة سكنه مستقلين إحدى السيارات، وتركه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ولاذوا بالفرار.

وبإعادة مناقشته اعترف بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالأقراص المخدرة، وأنه حال وجوده بشقة سكنية "ملكه" بمحافظة الجيزة، فوجئ بحضور 5 أشخاص استولوا على كمية من الأقراص المخدرة كانت بحوزته وقاموا باصطحابه لمحل سكنه بدائرة قسم شرطة دار السلام وسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية ولاذوا بالفرار.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة  7 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم مبلغ مالى – مشغولات ذهبية - كمية من الأقراص المخدرة  "المستولى عليهم" والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وأقر اثنان منهم بسابقة معرفتهم بالمذكور والتعامل معه فى الاتجار بالمواد المخدرة وقيامهما بالاتفاق مع باقى المتهمين لارتكاب الواقعة وأيد باقى المتهمين أقوالهما، وأرشد المجنى عليه عن باقى الأقراص المخدرة بمحل سكنه.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تشكيل عصابي رجال الشرطة أموال ومشغولات ذهبية تاجر مخدرات

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