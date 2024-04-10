الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على رجل أعمال ومدير شركة هاربين من 159 سنة سجنًا بالشيخ زايد وأكتوبر

أرشيفية
أرشيفية

قام قطاع الأمن العام؛ برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، بإلقاء القبض على رجل أعمال ومدير شركة هاربين من 159 سنة سجنًا في مدينتي الشيخ زايد وأكتوبر.

ونجحت جهود قطاع الأمن العام في ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد؛ لكونه مطلوب التنفيذ عليه في 76 قضية (شيكات) بإجمالي مدد حبس 142 سنة و6 أشهر وكفالات مالية.

كما تم ضبط مدير وشريك بشركة للاستثمار السياحي- مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر؛ لكونه مطلوب ضبطه وإحضاره فى إحدى القضايا والتنفيذ عليه بالحبس 17 سنة في 18 قضية (شيكات، إيصالات أمانة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

قطاع الأمن العام ه مساعد وزير الداخلية اللواء محمود أبو عمره رجل أعمال مدير شركة الشيخ زايد وأكتوبر

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