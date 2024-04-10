الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سقوط 7 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في القاهرة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بالقاهرة.

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام 7 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة المعادي.

باتخاذ الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب وتبين وجود حفرة بعمق 5 أمتار بالعقار المشار إليه، واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية التنقيب غير المشروع الاثار معلومات وتحريات داخل عقار

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