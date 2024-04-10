ضبطت مخدرات وسلاح.. "الداخلية" تشن حملات موسعة على 4 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الشرقية – المنوفية – الأقصر – الدقهلية)، جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية.

1 - مديرية أمن الشرقية

- ضبط(عنصر إجرامى له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق)، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – فرد محلى وطلقة).

- ضبط (عاطلان – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوحماد)، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش – فرد محلى وطلقة).

2 - مديرية أمن المنوفية

- ضبط (عنصر إجرامى له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا)، وبحوزته (كمية من مخدرات "الحشيش، الهيروين، الآيس" – فرد محلى- طبنجة وطلقة – ميزان حساس- سيارة).

3 - مديرية أمن الأقصر

- ضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بدائرة مركزى شرطة “القرنة، إسنا”، وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3،500 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الشابو – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات).

4 - مديرية أمن الدقهلية

-ضبط (عنصر إجرامى له معلومات جنائية) وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية من مخدر الهيروين- بندقية آلية – 4 خزينة – عدد من الطلقات)، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1،6 مليون جنيه) تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.