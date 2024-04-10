منظفات مغشوشة.. القبض على صاحب مصنع بدون ترخيص في القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط صاحب مصنع منظفات، كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام؛ لإدارته المصنع دون ترخيص وإنتاجه وتعبئة كمية كبيرة من المنظفات الصناعية مقلدة ومغشوشة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

ووجد بداخل المصنع على أكثر من 30 طن منظفات، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.