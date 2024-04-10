سقوط المتهم بتزوير محررات رسمية فى البحيرة

نجحت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية في ضبط موظف بشركة دعاية وإعلان "له معلومات جنائية "، ومقيم في البحيرة، بتهمة تزوير المحررات الرسمية وترويجه لنشاطه الإجرامى عن طريق إدارة مجموعة عبر تطبيق "واتس آب" بمقابل مادي.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام، الأحوال المدنية، بوزارة الداخلية قيام موظف بشركة دعاية وإعلان "له معلومات جنائية"، مقيم بالبحيرة ممارسة نشاط إجرامى تخصص في تزوير المحررات الرسمية وترويجه لنشاطه الإجرامى عن طريق إدارة مجموعة عبر تطبيق "واتس آب" بمقابل مادى.

باتخاذ الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته 14 أصل شهادات وكارنيهات مزورة، وجهازي "لاب توب"، هاتفي محمول، وبفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.