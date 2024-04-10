الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط مصنع بداخله 60 ألف كيس "سناكس" بدون ترخيص فى القليوبية

حبس
حبس

قامت  مديرية أمن القليوبية بضبط مصنع بدون ترخيص في القناطر الخيرية لإنتاج وتوزيع المقرمشات "سناكس" خاص للأطفال عثر به على 60504 أكياس كمنتج نهائى لمقرمشات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية وردت معلومات للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تفيد بقيام مالك شركة للصناعات الغذائية بإدارة مصنع عشوائى دون ترخيص بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية لتصنيع وإنتاج المقرمشات الغذائية "سناكس" للأطفال بكميات كبيرة باستخدام مواد مجهولة المصدر ودون موافقة من الجهات المختصة وتدوين مواصفات قياسية على المنتج النهائى غير مطابقة لسلامة الغذاء، مما قد يؤثر بالسلب على الصحة العامة للمواطنين.

وباتخاذ الإجراءات، تم استهداف المصنع، وتم ضبط مالك المصنع وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات عمليات البيع والمدير المسئول عن المصنع "له معلومات جنائية" وضُبط بداخل المصنع 60504 أكياس كمنتج نهائى لمقرمشات الأطفال "سناكس" و2٫190 طن مواد خام  بدون ترخيص ومواد غذائية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستعمال الآدمى وعبوات لمكسبات طعم مختلفة منتهية الصلاحية وخط إنتاج كامل لإنتاج وتصنيع المقرمشات، عبارة عن 9 ماكينات تعبئة آلية كبيرة الحجم وكميات كبيرة من الكرتون والأكياس الفارغة المعدة للتعبئة.

وبمواجهة مالك المصنع اعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص واستخدام تلك المواد المضبوطة وتعبئتها وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح سريعة وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات عمليات البيع.

مديرية أمن القليوبية القناطر الخيرية المقرمشات شرطة البيئة والمسطحات سناكس

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