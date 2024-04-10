الداخلية تكشف حقيقة سرقة الكابلات الكهربائية لأعمدة الإنارة بألماظة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن قيام بعض الأشخاص بسرقة الأسلاك الكهربائية الخاصة بأعمدة الإنارة بمنطقة ألماظة بالقاهرة.

كشفت الأجهزة أنه لا توجد محاضر أو شكاوى بشأن سرقة كابلات الكهرباء بأعمدة الإنارة بالمنطقة محل الشكوى، وبسؤال الشاكي أقر بسقوط كابل كهرباء من أحد أعمدة الإنارة بالمنطقة سكنه وادعائه الكاذب لكسب اهتمام المسئولين خشية صعق أحد المارة بالتيار الكهربائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية