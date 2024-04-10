ضبط 28 كيلو مخدرات وأسلحة غير مرخصة فى 3 محافظات

شنت وزارة الداخلية، حملات أمنية لضبط حائزى ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بعدد من مديريات الأمن.

وذكرت الوزارة أن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "أسوان – دمياط- الإسكندرية"وجه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

1 - مديرية أمن أسوان.

- ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (8.100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية من مخدرى "الهيروين والشابو")، بحوزة 3 متهمين لاثنين منهم معلومات جنائية.

- ضبط 3 أسلحة نارية، عبارة عن "بندقية آلية، 2 فرد محلى وعدد من الطلقات".

- تنفيذ 803 أحكام قضائية متنوعة.

2 - مديرية أمن دمياط

- ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها (6.100 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 6 كيلو جرامات لمخدر البانجو، 8٫500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين) و2 فرد محلى وعدد من الطلقات، بحوزة 5 متهمين، لـ"4 منهم معلومات جنائية".

3 - مديرية أمن الإسكندرية.

- ضبط قضيتي اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهما كمية لمخدر الحشيش بحوزة متهمَين.

- ضبط قضيتي سلاح أبيض، ضُبط خلالهما قطعتي سلاح أبيض، بحوزة متهمَين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.