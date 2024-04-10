الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 28 كيلو مخدرات وأسلحة غير مرخصة فى 3 محافظات

أرشيفية
أرشيفية

شنت  وزارة الداخلية، حملات أمنية لضبط حائزى ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بعدد من مديريات الأمن.

وذكرت الوزارة أن قطاع  الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "أسوان – دمياط- الإسكندرية"وجه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

1 - مديرية أمن أسوان.

- ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (8.100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية من مخدرى "الهيروين والشابو")، بحوزة 3 متهمين لاثنين منهم معلومات جنائية.

- ضبط 3 أسلحة نارية، عبارة عن "بندقية آلية، 2 فرد محلى وعدد من الطلقات".

- تنفيذ 803 أحكام قضائية متنوعة.

2 - مديرية أمن دمياط

- ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها (6.100 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 6 كيلو جرامات لمخدر البانجو، 8٫500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين) و2 فرد محلى وعدد من الطلقات، بحوزة 5 متهمين، لـ"4 منهم معلومات جنائية".

3 - مديرية أمن الإسكندرية.

- ضبط قضيتي اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهما كمية لمخدر الحشيش بحوزة متهمَين.

- ضبط قضيتي سلاح أبيض، ضُبط خلالهما قطعتي سلاح أبيض، بحوزة متهمَين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

وزارة الداخلية المواد المخدرة الأسلحة النارية والذخائر مديريات الأمن مديريات أمن

مواد متعلقة

ضبطت مخدرات وسلاحًا.. "الداخلية" تشن حملات موسعة على 4 محافظات

منظفات مغشوشة.. القبض على صاحب مصنع دون ترخيص فى القاهرة

سقوط 7 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار فى القاهرة

طمع فى "التوك توك".. القبض على متهم بقتل سائق لسرقته فى أسيوط

ضبط "مزارع وحلاق" سرقا سيارة فى المنوفية

سحب 1318 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

خلال 24 ساعة.. رفع 41 سيارة متروكة بالشوارع خلال حملات موسعة

الداخلية: تحرير 500 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

باقى ساعات.. موعد صلاة عيد الفطر فى مصر الأربعاء 10-4-2024

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

موعد صيام الستة البيض 1445.. وهل يجوز صيام بنيتين؟

القبض على رجل أعمال ومدير شركة هاربين من 159 سنة سجنًا بالشيخ زايد وأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

صور

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

صلاة العيد فى مسجد مصطفى محمود

محطة تل أبيب

المزيد

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة