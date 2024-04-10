الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تكشف تفاصيل سرقة حسابات مواطنين على فيسبوك

ضبط المتهم
ضبط المتهم

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات واقعة ضبط المتهم بسرقة الحسابات الإلكترونية الخاصة بعدد من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

البداية بتلقي الداخلية بلاغات من عدد من المواطنين تفيد بتضررهم من شخص مجهول تمكن عن طريق استخدام طرق وأساليب احتيالية من سرقة الحسابات الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وانتحال صفتهم، ومطالبة الأصدقاء على الصفحة بتحويل مبالغ مالية.

نجحت جهود فريق البحث، بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، في تحديد وضبط مرتكب الوقائع، حيث تبين أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.

تم ضبط  المتهم وبحوزته 2 هاتف محمول، وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه 5 وقائع بنطاق مديريات أمن (الإسكندرية، الدقهلية، أسوان، أسيوط، قنا)، وبمواجهته اعترف بمزاولته ذلك النشاط لتحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الحسابات الالكترونية ضبط المتهم فيس بوك عدد من المواطنين

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