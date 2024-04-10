الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بـ3 ملايين جنيه.. ضبط 6 تجار مخدرات فى أول أيام العيد بأسيوط وقنا

جانب من المخدرات
جانب من المخدرات

نجحت الداخلية في ضبط 6 عناصر إجرامية بنطاق محافظتي "أسيوط، قنا" وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، حيث تقدر قيمتها المالية بـ3 ملايين جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتي أمن "أسيوط، قنا " قيام عدة عناصر إجرامية بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط 4 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط، وبحوزتهم 5 كيلو جرامات لمخدر الآيس "الشابو" – طبنجة – 2 خزينة – عدد من الطلقات - سيارة - دراجة نارية "بدون لوحات" – 3 سلاح أبيض – ميزان حساس.

ونجحت الجهود في ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة قنا بقنا وبحوزته 1٫250 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"– فرد وعدد من الطلقات– سلاح أبيض وضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة قنا بقنا، وبحوزته كمية من مخدر الآيس "الشابو" – فرد وعدد من الطلقات – ميزان حساس – دراجة نارية "بدون لوحات" وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3 ملايين جنيه تقريبًا.

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