الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء.. وماهى فوائدها؟

طريقة عمل الفاصوليا
طريقة عمل الفاصوليا البيضاء

تٌعتبر الفاصوليا البيضاء من أكثر الأكلات المحببة لدى المصريين، فهي من البقوليات التي تحتوي على عدد كبير من المعادن المغذية، ذات القيمة الغذائية العالية، ويمكن تقديمها إلى جانب أنواع مختلفة من اللحوم البيضاء أو الحمراء، كما يمكن تقديمها منفردة.

جدول أكلات رمضان 2024.. طريقة عمل المكرونة بصوص البنجر وسلطة الفاصوليا

ويقدم الدستور في السطور التالية نقدم لكم المكونات وطريقة عمل الفاصوليا البيضاء بشكل عام:

 

أولًا: مكونات الفاصوليا البيضاء:

 

رأس بصل كبير مقطع

فص ثوم مهروس.

3-4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

2-4 ملاعق صغيرة كمون.

بهارات وتوابل وملح حسب الرغبة.

1-2 كوب من الفاصوليا البيضاء.

1-2 كوب من عصير الطماطم الطازج.

 

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء بالتفصيل

قومي بغلي لتر من الماء، ثم انقعى الفاصوليا البيضاء في هذا الماء قبل الطهي بمدة 12-24 ساعة، أو على الأقل نقع الفاصوليا عدد ساعات كافي قبل الطهي من أجل التخلص من الغازات التي تحتوي عليها الفاصوليا.

قومي بسلق الفاصوليا البيضاء مع ماء لمدة 30 دقيقة على نار هادئة.

أنزلي الفاصوليا البيضاء عن النار واتركها جانبًا.

قومي بتشويح البصل والثوم مع زيت الزيتون في وعاء عميق.

أضفي  الملح والبهارات والتوابل ثم  قومي بتصفية عصير الطماطموإضافته إلى الفاصوليا البيضاء، واترك المزيج على النار لمدة 30-40 دقيقة، بعد إضافة الشوربة أو الماء الساخن.

يقدم هذا الطبق عادة مع طبق من الأرز.

فوائد الفاصوليا البيضاء

الفاصوليا البيضاء من أفضل الأطعمة التى تساهم فى تخليص الجسم من السموم.

تحتوي الفاصوليا على مادة "molybdenum"، التي تحفز العديد من الإنزيمات المطهرة للسموم مثل "aldehyde oxidase" وإنزيم "sulfite oxidase".

تتمتع الفاصوليا بمؤشر جلايسيمى منخفض.

غنية بالكربوهيدرات بطيئة الهضم، ومن ثم فهى لا ترفع سكر الدم بشكل مفاجئ وسريع، بل تنظم مستوياته، ولذا فهى تصلح بشدة لمرضى السكر.

تساهم الفاصوليا البيضاء فى الحد من نوبات الجوع وتغيرات المزاج، نظرًا لأن مستويات جلوكوز الدم تصبح متزنة لفترة طويلة عقب تناولها.

تساهم فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتحد من ظهور الأعراض الأولية لمرض السكر.

الفاصوليا البيضاء تساهم فى الوقاية من السمنة

فهي  تساهم فى تنظيم مستويات الدهون بالجسم، وهو ما يقلل فرص الإصابة بالسمنة.

البقوليات الدستور الفاصوليا الفاصوليا البيضاء ر الطماطم فوائد الفاصوليا البيضاء طريقة عمل الفاصوليا البيضاء

مواد متعلقة

جدول أكلات رمضان 2024 .. طريقة عمل المكرونة بصوص البنجر وسلطة الفاصوليا

الأكثر قراءة

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلة تستهدف بلدات يارون وتلال الجبور جنوبى لبنان (فيديو)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال