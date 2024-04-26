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منوعات

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الفسيخ في المنزل بسهولة

الفسيخ
الفسيخ

مع اقتراب موعد شم النسيم وارتباطه بالفسيح، يحرص عشاق ومحبين الفسيخ معرفة طريقة عمل الفسيخ في المنزل بسهولة، حرصا منهم على عمله بالبيت خوفا من فساده، ويكون الفسيخ من الأسماك التي اشتهر المصريون بتناوله بمر العصور، وتناوله من العادات الأساسية في السفرة المصرية بشم النسيم، وذلك مع اقتراب دخوله فقد يرغب عدد ربات البيوت لمعرفة وصفة جديدة لعمل الفسيخ.

‎قبل شم النسيم.. طريقة عمل الفسيخ في المنزل بسهولة

 وفي السطور التالية تنشر "الدستور" طريقة عمل الفسيخ بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل الفسيخ في المنزل

المكونات

  1. كيلو واحد من سمك البوري.
  2. ملح خشن.
  3. فلفل أحمر حار أو شطة حسب الذوق.
  4. ليمون.
  5. زيت.
  6. فلفل أخضر.
  7. طحينة.
  8. بصل أخضر.

طريقة التحضير

  1. قم بتحضير السمك البوري الطازج والنظيف.
  2. ثم اغسل السمك جيدًا ونظف الخياشيم.
  3. وقم بترك السمك في مصفاة ليلة كاملة لكي يجف تمامًا.
  4. افتح بطن السمك وقم بتنظيفه من الأمعاء.
  5. ثم اغسل السمك مرة أخرى للتخلص من الدم.
  6. ضع الملح الخشن والشطة على السمك وقم بتوزيعهما بالتساوي.
  7. قم بوضع السمك أفقيًا ليتخلص من السوائل.
  8. ثم قوم بتمليح السمك بالملح والشطة بنسبة معينة لكل سمكة.
  9. حشو الخياشيم بالخليط واملأ باقي السمك بالملح.
  10. ضع كل سمكة في كيس بلاستيك واغلقه.
  11. قسم السمك في عدة أكياس لمنع دخول الهواء والتخلص من الرائحة.
  12. وأخيرا اترك السمك بمكان جاف لمدة 8-10 أيام مع تقليبه بين الحين والآخر.

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مكونات سلطة البطاطس بالفسيخ

  • نصف كيلو مكعبات بطاطس مسلوقة بالقشر.
  • فلفل أسود.
  • ربع كوب بصل أخضر مفروم.
  • توست محمص.
  • ربع كوب زبادي.
  • ربع كوب مايونيز.
  • ربع كوب شبت مفروم.
  • ربع كيلو فسيخ مكعبات.

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طريقة التحضير 

  1. نخلط جميع المقادير مع بعضها البعض.
  2. يقدم باردا.
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