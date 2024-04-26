الجمعة 26 أبريل 2024
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مصر

نصائح "الصحة" للمواطنين عند تناول الفسيخ والرنجة فى شم النسيم

تناول الرنجة في شم
تناول الرنجة في شم النسيم

كشفت وزارة الصحة والسكان عن عدد من النصائح التي يجب اتباعها عند تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم، وأوضحت في تقرير رسمي لها، الأرقام الخاصة بطوارئ التسمم الغذائي وهى 137 - 16474.

نصائح تناول الفسيخ أو الرنجة

وأشارت إلى أن نصائح تناول الفسيخ أو الرنجة تشمل:

  • تجنب المشروبات الغازية.
  • تناول كمية كبيرة من الخضروات الورقية (مثل: الخس والجرجير والبقدونس والكرفس).
  • اشرب الكثير من الماء قبل تناول الفسيخ والرنجة.
  • تناول النشويات المعقدة (مثل الخبز البني).
  • وضع خل التفاح والليمون على الفسيخ والرنجة، لقتل أي بكتيريا داخل المعدة بعد تناوله.
  • اشرب المشروبات الساخنة الشاي الأخضر، الكركديه، الينسون لتطهير المعدة من السموم والفضلات.
  • تجنب تناول الوجبات الدسمة في اليوم التالي.

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 مصل التسمم الممباري متوفر في المراكز الطبية

يذكر أن مصل التسمم الممباري الذى يسببه الفسيخ متوفر في المراكز الطبية التابعة للوزارة.

وأوضحت الوزارة أن لديها مخرونًا كافيًا من مصل التسمم الممبارى البتيوليزم بالمجان في جميع المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان ومراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية.

الصحة الفسيخ الرنجة شم النسيم التسمم الغذائي المشروبات الغازية

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