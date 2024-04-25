الخميس 25 أبريل 2024
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مصر

نقيب التمريض تهنئ "السيسى" ووزير الدفاع بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء

الدكتورة كوثر محمود
الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض

تقدم مجلس النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد أحمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، ولشعب مصر العظيم؛ بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء.

وقالت نقيب التمريض، أتقدم إلى فخامتكم بخالص التهنئة بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير أرض سيناء الغالية، لافتة إلى أن شهداء الوطن البواسل من رجال القوات المسلحة قدموا أرواحهم فداءً لنصر مصرنا الغالية واستعادة أرض سيناء الحبيبة بدمائهم الذكية.

كوثر محمود: مرتبات التمريض فى منظومة التأمين الصحى الشامل تصل لـ17 ألف جنيه

وقالت إن صفحات التاريخ سجلت بسالة الجنود المصريين فى استرداد أرض سيناء، موجهة التحية للقوات المسلحة التي حققت النصر العظيم، وتحية واجبة لروح شهداء الحرب طيب الله ثراهم.

وأعربت الدكتورة كوثر محمود عن تقدير النقابة العامة للتمريض لما يبذله الرئيس عبدالفتاح السيسى من جهود لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء لمصر.

تهنئة للقوات المسلحة

وتوجه مجلس نقابة التمريض بالتهنئة إلى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وقادة وضباط وجنود الجيش المصري، والذين يبذلون دماءهم الذكية للحفاظ على أمن وأستقرار مصر وشعبها، كما قدمت التهنئة لجموع تمريض مصر وتمرض سيناء.

تحرير سيناء.. تاريخ كتبه المصريون في ميادين الحرب والدبلوماسية

وقالت نقيب التمريض إن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة كانت هدية الرئيس لأهالى سيناء، والتى أحدثت ثورة صحية كبرى فى محافظات التأمين الشامل، لافتة إلى أن محافظة جنوب سيناء كانت من المحافظات المحظوظة التى شهدت تطبيق المنظومة فى مرحلتها الأولى، كما يتم تأهيل كافة المنشأت الصحية بشمال سيناء حاليًا لإدراجها ضمن المنظومة الجديدة فى مرحلتها الثانية.
وأشارت إلى أن سيناء شهدت طفرة كبرى فى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال السنوات الأخيرة، من حيث البنية التحتية للمنشآت الصحية، توفير كافة التخصصات الطبية، التدريب المستمر للأطقم الطبية والتمريضية الذى أسهم فى تحسين مستوى الخدمات الصحية، التحول الرقمى، وهوية بصرية موحدة للأطقم الطبية.

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