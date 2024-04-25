بينها القضاء على شلل الأطفال والحصبة.. إنجاز "الصحة" في مجال التطعيمات

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إنجازات الوزارة في مجال التطعيمات، تزامنًا مع الأسبوع العالمي للتطعيمات، حيث يحتفل العالم هذا العام بمرور 50 عامًا على انطلاق البرنامج الموسع للتمنيع.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، إن مصر كانت جزء من الجهود العالمية لحماية الأرواح والوقاية من العديد من الأمراض من خلال المحافظة على البرنامج الموسع للتطعيمات والتطعيمات الروتينية وإطلاق حملات التطعيمات القومية للوقاية والقضاء على شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألماني.

وأشار متحدث الصحة، إلى توفير جميع التطعيمات الروتينية للأطفال بالمجان منذ عمر يوم للقضاء على الأمراض.

إنجازات الوزارة فى مجال التطعيمات

واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إنجازات الوزارة في مجال التطعيمات كالتالي:

2004

تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال، وإعلان مصر خالية من شلل الأطفال عام 2006 من خلال منظمة الصحة العالمية.

2020

بدأت مصر في توطين صناعة اللقاحات من خلال توفير الدعم اللوجيستي والتدريبات من خلال منظمة الصحة العالمية بمصانع فاكسيرا بمصر.

2022

أعلنت منظمة الصحة العالمية خلو مصر من الحصبة والحصبة الألمانية ضمن 4 دول من دول إقليم البحر المتوسط وذلك بفضل البرنامج الموسع للتطعيمات الذي يهدف إلى الحفاظ على مصر خالية من الأمراض المستهدفة بالتطعيم وتقليل معدلات الوفيات بسبب هذه الأمراض.