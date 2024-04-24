الإصابة بـ"شلل الأطفال" تتراجع بنسبة 99%.. ولقاح "الحصبة" يمنع 25 مليون وفاة

قالت هيئة الدواء إن التطعيمات أهم الوسائل الفعالة في الوقاية من الأمراض المعدية، مشيرة إلى أنه بفضل التطعيمات تراجعت معدلات الوفيات من الأمراض المعدية.

تراجع في معدلات الإصابة بشلل الأطفال

وأوضحت هيئة الدواء، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه بفضل التطعيمات تراجعت معدلات الوفاة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام، بنسبة 25% تقريبًا.

ولفتت إلى أنه بفضل لقاح شلل الأطفال تراجعت معدلات الإصابة بالمرض بنسبة 99% تقريبًا، فيما أسهم لقاح الحصبة في منع ما يقرب من 25 مليون حالة وفاة منذ عام 2000، كما تم القضاء على مرض الجديري بشكل نهائي في عام 1980.