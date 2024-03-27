الأربعاء 27 مارس 2024
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مصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث تعزيز التعاون مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع  يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والدكتورة كارين الشافعي، مدير عام العمليات في الغرفة الألمانية العربية، والدكتور زياد عرفة، مدير قطاع الرعاية الصحية والدوائية في الغرفة الألمانية العربية، لبحث سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين هيئة الرعاية الصحية والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة لتعزيز تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر، وتركزت المناقشات على تعميق التعاون الإستراتيجي وتبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز التطوير في قطاع الرعاية الصحية وتحقيق التحول المستدام وتوطين الخبرات الدولية في مصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، على أهمية تعزيز التعاون بين الهيئة والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وذلك لتحقيق تحسينات شاملة في مجال الرعاية الصحية، حيث تم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين بشأن توقيع بروتوكول تعاون يهدف لتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات متعددة، ومن بينها الرعاية الصحية وإدارة الدواء والتكنولوجيا الصحية والأتمتة واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتدريب مقدمي الخدمة الصحية.

وأضاف السبكي، أنه تم الاتفاق أيضًا على عقد ورشة للحوار مع مجموعة الصحة وشركات الأدوية التابعة للغرفة الألمانية، بهدف تحديد استراتيجيات التعاون المستقبلية ووضع خطط عمل مشتركة، مشيرًا إلى أنه ستسهم هذه الورشة في تعزيز التعاون وتحقيق تقدم ملموس في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف، أنه في إطار توسيع آفاق التعاون، تم الاتفاق على تبادل الزيارات وتنظيم زيارات ميدانية لممثلي هيئة الرعاية إلى كبرى المستشفيات الألمانية، بهدف الاطلاع على أحدث التكنولوجيات والتطورات في مجال الرعاية الصحية عالميًا، لافتًا إلى أنه سيساهم ذلك في تبادل الخبرات والتعلم المتبادل بين البلدين وتعزيز القدرات الفنية والمهنية في مجال الرعاية الصحية.

وتابع: أنه علاوة على ذلك، تم التوافق على التنسيق لتمثيل الهيئة العامة للرعاية الصحية في مصر في أكبر معارض ومؤتمرات الرعاية الصحية في ألمانيا، مثل معرض MEDICA، وتعزيز التعاون مع الشركات الرائدة في القطاع الصحي بألمانيا لتشجيع الاستثمار في مجال الرعاية الصحية في مصر.

ومن جانبه، أشاد المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالتجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة، كنا أشاد بمشروع الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة وأكد أن التعاون مع هيئة الرعاية سيكون على أجندة أولويات الغرفة خلال الفترة المقبلة، نظرًا للوضوح والجدية والفكر المتطور والمتقدم في شتى مجالات الرعاية الصحية بها، مشيرًا إلى أنه من خلال التعاون المشترك، سيكون بإمكان البلدين مصر وألمانيا الاستفادة من الخبرات والمعرفة المتبادلة لتحقيق مستقبل صحي أفضل للمجتمعين، وتعزيز التقدم والابتكار في هذا المجال.

وشارك اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، والدكتور مصطفى غراب، المشرف العام على الشراكات مع القطاع الدوائي، والدكتورة ندا الشيشتاوي، عضو بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.

أحمد السبكي مشروعي التأمين الصحي حياة كريمه رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية العاصمة الإدارية الجديدة

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