"تاج الدين" و"السبكى" و"سفير اليابان" يشهدون توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرعاية وتاكيدا مصر

شهد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والسيد رودريجو رودريجز، رئيس منطقة أوكرانيا والشرق الأوسط وإفريقيا بشركة تاكيدا، والسفير أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان لدى مصر، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرعاية وشركة تاكيدا مصر، خلال فعاليات الاحتفالية التي أطلقتها الهيئة اليوم، يأتى ذلك خلال احتفالية الهيئة العامة للرعاية الصحية بيوم الطبيب المصري لعام 2024

وقع الاتفاقية، كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والدكتور سامي خليل، المدير العام لشركة تاكيدا مصر، ممثلًا عن الشركة، وذلك بحضور كبار الشخصيات وقادة الرعاية الصحية من القطاعين الحكومي والخاص في مصر.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن سعادته لتوقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرعاية وشركة تاكيدا مصر، في إطار الاحتفال بيوم الطبيب المصري لعام 2024، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة تعتبر خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين هيئة الرعاية وشركة تاكيدا لتعزيز القدرات لتطوير الرعاية الصحية، خاصة في مجال علاج الأورام، متابعًا: إن إنشاء وحدة ممارسة متكاملة لعلاج الأورام داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل، وتطوير برنامج تدريبي متخصص لمقدمي الخدمة، يمثل تعبيرًا عن الالتزام الراسخ لهيئة الرعاية بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى في مصر.

الشراكات الاستراتيجية

وأضاف السبكي، نحن في هيئة الرعاية الصحية نؤمن بأهمية الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص في تحقيق أهدافنا الصحية، ونرى في شركة تاكيدا مصر شريكًا موثوقًا وملتزمًا بتحسين الرعاية الصحية وتقديم الحلول الطبية المبتكرة، مؤكدًا أن هذه الشراكة وتنفيذ البرامج المشتركة ستسهم في تحسين جودة الحياة للمرضى ورفع مستوى الرعاية الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل عام.

وتابع السبكي: أن توقيع هذه المذكرة المهمة بين هيئة الرعاية الصحية وشركة تاكيدا مصر، يعكس مواصلة جهود الهيئة في تعزيز الرعاية الصحية المبنية على القيمة والجودة، من خلال تعزيز فرص المرضى للحصول على علاج متخصص وفعال للأورام، ما يسهم في تحسين نوعية الحياة وزيادة فرص الشفاء للمصابين بالأمراض السرطانية، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية متخصصة لمقدمي الخدمة فرصة لتحسين مهاراتهم ومعرفتهم في مجال إدارة العمليات الطبية والتشخيص والعلاج، ما يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ومبتكرة.

وتابع: أن تعزيز الرعاية الصحية المبنية على القيمة أيضًا من خلال وضع مؤشرات جودة الأداء، والذي يسهم في قياس فعالية البرامج والخدمات الصحية المقدمة، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين لضمان تحقيق أفضل نتائج صحية للمرضى، بالإضافة إلى تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وضمان توافق الخدمات مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية، فضلًا عن البحوث والدراسات التحليلية لفهم أفضل للأمراض السرطانية وتطوير الرعاية الصحية، ما يساهم في تقديم علاجات أكثر فعالية وتحقيق نتائج صحية أفضل للمرضى.

تعزيز الرعاية الصحية

من جانبه، عبر الدكتور سامي خليل، المدير العام لشركة تاكيدا مصر، عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة المهمة بين شركة تاكيدا مصر وهيئة الرعاية الصحية، حيث يمثل هذا التعاون التزامًا صادقًا لتعزيز الرعاية الصحية وتحقيق تحول إيجابي في النظام الصحي المصري، وأكد أن شركة تاكيدا تؤمن بأهمية الشراكات الاستراتيجية لدعم الرعاية الصحية المستدامة والتطور المستمر في مجال الطب والعلاج، كما أوضح أنه من خلال هذه المذكرة يتم إنشاء وحدة ممارسة متكاملة لعلاج مرضى الأورام بالتعاون مع هيئات دولية مرموقة، متضمنة تسليط الضوء على رحلة مريض الأورام وتحليلها، لتحسين الرعاية الصحية بشكل يماثل المعايير العالمية، وأعرب عن تفاؤله وثقته في قدرتهم مع هيئة الرعاية الصحية على تحقيق نتائج إيجابية وتحسين جودة الحياة لمرضى الأورام في مصر، وعن تقديره جهود الفريقين من هيئة الرعاية الصحية وشركة تاكيدا مصر لجعل هذا الاتفاق واقعًا ملموسًا، والذي يبشر بالتعاون المثمر والتطور المستمر في مجال الرعاية الصحية.

واتفق الجانبان، بموجب مذكرة التفاهم على التعاون لدعم إنشاء وحدة ممارسة متكاملة لعلاج الأورام داخل المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الشامل، بالإضافة إلى تطوير برنامج تدريبي متخصص لمقدمي الخدمة في المنشآت الصحية التابعة للهيئة للتدريب على أحدث أساليب إدارة العمليات الطبية في مجال الأورام، إلى جانب وضع مؤشرات جودة الأداء لقياس نجاح البرنامج في تحسين نتائج المرضى والالتزام بالمعايير الدولية، فضلًا عن العمل على إجراء أبحاث ودراسات تحليلية للأمراض السرطانية وتطوير رعاية المرضى ونشرها مع جهات ومؤسسات علمية ودولية.

وتجدر الإشارة، إلى أن احتفالية يوم الطبيب المصري 2024، أطلقتها هيئة الرعاية الصحية، اليوم، تحت شعار "الطبيب المصري: تاريخ مشرف، مستقبل مشرق"، بحضور الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ووزير الصحة الأسبق، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والسفير أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان لدى مصر، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد لُطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور أسامة عبدالحي، نقيب عام الأطباء، بالإضافة إلى رموز العمل النقابي، وشركاء النجاح من القطاع الخاص والمدني، وعدد من القادة وكبار المسئولين والشخصيات البارزة وشركاء النجاح في قطاع الرعاية الصحية في مصر.

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