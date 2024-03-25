الإثنين 25 مارس 2024
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مصر

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يبحث المواطنين من فئات ذوى الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم دوما، عن كارت الخدمات المتكاملة، الذى يوفر الكثير من الخدمات والمزايا لحامليه والذى يُعد وثيقة رسمية تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين

أتاحت وزارة التضامن الإجتماعى 4 طرق للإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والتى تضمن

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنـــــــــــــا .
اختر "خدمات ذوي الإعاقة".
اختر "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
أدخل الرقم القومي الخاص بك.
اضغط على "استعلام".

 ويمكن الاستعلام عن كارت المعاقين من خلال تطبيق "معاقين" على الهاتف المحمول:

قم بتحميل تطبيق "معاقين" من متجر التطبيقات.
افتح التطبيق وقم بإنشاء حساب.
أدخل الرقم القومي الخاص بك.
اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
الاستعلام عن كارت المعاقين من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي:

قم بالاتصال بالرقم 1444 من أي هاتف محمول أو أرضي.
اختر "خدمات ذوي الإعاقة".
اختر "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
أدخل الرقم القومي الخاص بك.
 الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة التوجه إلى أحد مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي:

يمكنك التوجه إلى أحد مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي في مدينتك.
احضر معك صورة من بطاقة الرقم القومي.
اطلب من موظف الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

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الآن.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

يوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا التى وفرتها الدولة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، منها

الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية: يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير أدوات ووسائل تعليمية مساعدة، وتوفير مترجمين للغة الإشارة، وتوفير مرافقين ذوي خبرة في التعامل مع ذوي الإعاقة.

الحصول على الوظائف المخصصة لذوي الإعاقة: يوفر كارت الخدمات المتكاملة فرصة أكبر لذوي الإعاقة للحصول على الوظائف المخصصة لهم، حيث يمنحهم الأولوية في التعيين في هذه الوظائف.

الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية: يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير العلاج الطبيعي، وتوفير الأجهزة التعويضية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية المنزلية.

الحصول على الخدمات الاجتماعية والثقافية: يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية والثقافية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير الدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير فرص المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية.

الحصول على الخدمات الترفيهية: يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الترفيهية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير فرص المشاركة في الرحلات الترفيهية، وتوفير فرص مشاهدة المباريات الرياضية، وتوفير فرص حضور الحفلات الموسيقية.

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