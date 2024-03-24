رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي من الموضوعات التي يبحث الكثير من المواطنين عنها، عبر محرك البحث جوجل، ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي إمكانية التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024، تسهيلًا على المواطينن غير القادرين وفي إطار ميكنة الخدمات والهيئات الحكومية ورؤية مصر 3030، ويمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

ويعد الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، من أكثر الخدمات التي يوفرها الدولة لأصحاب القدرات الخاصة (المعاقين)، متمثلة في وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان.

ويمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذزي الاحتياجات الخاصة من خلال إتباع الطريقة التالية:-

قم بالدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط (من هنا).

قم بالضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".

اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على "بحث" ستظهر لك النتيجة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1- اذهب إلى موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة على الإنترنت.

2- اضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي.

3- ادخل الرقم القومي الخاص بك في الحقل المخصص لذلك.

4- ادخل كلمة المرور الخاصة بك في الحقل المخصص لذلك.

5- اضغط على زر «بحث».

إذا كنت لا تمتلك كلمة مرور، يمكنك إنشاء واحدة من خلال الضغط على زر «إنشاء كلمة مرور».

ستظهر لك نتيجة الكشف الطبي بعد بضع ثوانٍ.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أهم مميزات كارت الخدمات المتكاملة وهي أنه يحق للمستفيد الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.

كما أن المستفيد من الكارت له حق التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية: يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير أدوات ووسائل تعليمية مساعدة، وتوفير مترجمين للغة الإشارة، وتوفير مرافقين ذوي خبرة في التعامل مع ذوي الإعاقة.