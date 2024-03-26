الثلاثاء 26 مارس 2024
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مصر

إرشادات صحية للمسنين لصيام آمن فى رمضان

صيام المسنين
صيام المسنين

كشف قسم التغذية الإكلينيكية بمعهد التغذية القومى التابع لوزارة الصحة والسكان، في تقرير صادر عنه، عن الإرشادات الصحية لصيام المسنين في شهر رمضان.

وأشار معهد التغذية إلى ضرورة متابعة الحالة الصحية للمسن الذي يصر على الصيام ومراعاة الحالة النفسية له مع تهيئة جو عائلي مبهج كلما أمكن وضمان حصوله على احتياجاته من الغذاء والسوائل.

وأكد تقرير معهد التغذية أنه إذا كانت حالة المسن تسمح بالصيام فيجب اتباع الإرشادات التالية..

أولًا الفطار

  • تعجيل الإفطار ويفضل على التمر واللبن.
  • الحرص على تناول وجبات غذائية متكاملة تحتوي على جميع العناصر الغذائية.
  • تقسيم الوجبات إلى عدة وجبات صغيرة الحجم عالية السعرات.
  • يراعى أن يقدم الطعام في صورة شهية ويناسب قدرة المسن على المضغ والبلع.
  • الحرص على تناول كمية كافية من البروتين.
  • الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضار والفواكه والحبوب الكاملة.
  • مراعاة تناول الأطعمة الغنية بالحديد والكالسيوم وفيتامين ب 12 
  • تجنب المشروبات الغنية بالكافيين والمدرة للبول مثل الشاي والقهوة والكولا

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ثانيًا السحور

  • تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية.
  • تجنب الأطعمة المملحة والسكريات
  • الاهتمام بتناول السوائل وخاصة الماء في الفترة بين الإفطار والسحور.
  • طبق الخشاف الرمضاني والمكون من تمر ومشمش وقراصيا وزبيب والمنقوع في الماء، غنى بالسعرات ومغذ جدًا، كما أنه طرى يسهل مضغه.
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وأكد معهد التغذية القومي ضرورة أن يتوقف المسن عن الصيام فورًا واستشارة الطبيب عند ظهور أي عرض صحي طارئ مثل الدوخة أو الجفاف، أو هبوط حاد في الضغط أو السكر أو حدوث تعارض بين أدويته المعتادة وساعات الصيام.

تشير الأبحاث الحديثة  إلى أهمية الصيام فى الوقاية من العديد من أمراض العصر مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع دهون الدم والسكرى ودهون الكبد وبعض الأورام وأيضًا فى تقوية الجهاز المناعى.

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