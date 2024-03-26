الثلاثاء 26 مارس 2024
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مصر

وزير الصحة يتابع ميكنة منظومة سلاسل الإمداد والتخزين الطبى

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

عقدت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، اجتماعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي لميكنة منظومة سلاسل الإمداد والحركة المخزنية بالوزارة، في إطار جهود الوزارة نحو تحقيق استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع آليات العمل لتحويل الخدمات التخزينية للمستلزمات والأجهزة الطبية إلى نظام رقمي قائم على البيانات، من خلال ميكنة كل إجراءات التوريد والحفظ والتوزيع عن طريق منظومة إلكترونية دون تدخل بشري، لتقديم خدمات بصورة أسرع ولضمان التدفق المستمر.

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وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع ناقش المخزون الخاص ببعض الشركات التي لم تكن مكودة على منظومة هيئة الشراء الموحد، ووجه الوزير في هذا الصدد بتكوين فريق عمل من الصيادلة لتكويد جميع الأصناف من الأدوية والمستلزمات الطبية على المنظومة وسرعة الانتهاء من هذه المهمة خلال الشهر الجاري.

المستخدمون للمنظومة الإلكترونية

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير تابع مؤشرات قياس أداء المستخدمين للمنظومة الإلكترونية بمختلف المخازن الرئيسية والفرعية، ومدى تفاعل والتزام العاملين بها بتحقيق المستهدفات من التكويد.

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وقال "عبدالغفار" إن الوزير ناقش التوزيع المركزي وغير المركزي لمختلف أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية، مضيفًا أن الوزير وجّه بدراسة إعادة النظر في المواعيد الزمنية للتوريد من الشركات إلى المخازن، وكذلك الصرف والتوزيع على المخازن الفرعية، فضلًا عن وضع دراسة كاملة لسلسلة سيارات التوزيع وتحركها على الطرق فيما يخص المخازن بشكل عام.

الصحة سلاسل الإمداد التخزين الطبي المستلزمات الطبية هيئة الشراء الموحد

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