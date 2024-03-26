الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، يستعرض الدستور فى السطور التالية؛ شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة والفئات المستحقة للحصول عليه والمميزات التى يقدمها الكارت لفئات ذوى الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومى

وفرت الدولة خدمات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، عبر الموقع الإلكترونى لوزارة التضامن الإجتماعى من خلال اتباع الخطوات التالية.

- ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي https://rdis.moss.gov.eg

- اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".

- اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

- أدخل الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقما، ثم اضغط على "بحث".

وعند الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ستظهر لك البيانات التالية: رقم البطاقة، اسم صاحب البطاقة، تاريخ الميلاد، نوع الإعاقة، درجة الإعاقة، تاريخ إصدار البطاقة، وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

وضعت الدولة عدة شروط لضمان حصول المستحقين على كارت الخدمات المتكاملة وتشمل…

أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أن يكون مصري الجنسية.

أن يكون مقيمًا في مصر.

أن لا يتجاوز عمره 60 عامًا.

أن لا يكون له أي دخل ثابت.

مستحقوا كارت الخدمات المتكاملة 2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مستحقوا كارت الخدمات المتكاملة 2024 للحصول على كافة الخدمات التي يكفلها لهم القانون المصري وهم كما يلي:-

أولا: الإعاقة الشديدة وهى التي تؤدي إلى فقدان الإنسانية لاستقلاليته في الحركة أو التواصل أو العناية بذاته.

ثانيًا: الإعاقة المتوسطة وهى التي تؤدي إلى صعوبة في الحركة أو التواصل أو العناية بالذات وتشمل ما يلي:-

الإعاقة البصرية مثل فقدان البصر أو ضغف البصر الشديد.

الإعاقات السمعية مثل فقدان السمع أو ضعف السمع الشديد.

الإعاقات الذهنية مثل التخلف العقلي أو صعوبة التعلم.

الإعاقة الحركية مثل الشلل أو ضمور العضلات.

الإعاقة المزدوجة أو المتعددة هى الأعاقة التي يعاني منها الشخص من أكثر نوع من الإعاقة.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة