مصر تفتح مستشفياتها لأبناء غزة.. رعاية شاملة لأصعب الحالات

منذ عقود، لعبت مصر دورًا حيويًا في تقديم المساعدات والدعم للفلسطينيين في قطاع غزة، وخاصة في فترات الأزمات والصراعات، وتعتبر هذه المساعدات جزءًا من التزام مصر التاريخي بدعم القضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

كما سعت مصر باستمرار إلى التوسط والوساطة بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق هدنة ووقف لإطلاق النار خلال فترات الصراعات العسكرية ولم تتوقف عند ذلك فقط بل قامت بتقديم الدعم للمصابين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن أنه تم تجهيز المستشفيات بكل إمكاناتها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، منذ بدء العدوان على غزة، مؤكدة أنه تم إجراء مئات الجراحات المتقدمة لجرحى من غزة.

وأوضحت الوزارة أن مصر لم تتقيد بعدد معين في استقبال الجرحى بل لديها الإمكانات التي تجعلها قادرة على استيعاب المزيد منهم، مشيرة إلى أن هناك استمرارًا في تنفيذ برنامج محكم لعلاج واستقبال جرحى غزة.

وأوضحت الوزارة أن مصر تستقبل يوميًا من 40 إلى 50 مصابًا من قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفياتها، موضحة أن عددًا كبيرًا من الإصابات كانت خطيرة، وأغلب الحالات من الأطفال والشباب والنساء بنسبة بلغت أكثر من 70% من الحالات المتواجدة، مشيرًا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وشظايا وكسر في الجمجمة، وبتر للأطراف، ومن بينهم أطفال بأعمار 8 و9 أعوام.

وفي ذات السياق كان قد أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن إجراء أكثر من 35% من العمليات والتدخلات الجراحية للمصابين من غزة داخل المستشفيات التابعة للهيئة في محافظات التأمين الشامل، مشيرًا إلى أنه بلغت نسبة نجاح العمليات 100%، كما أشار إلى أن 52% من تلك الحالات كانت للأطفال أقل من 18 عامًا، وأن نسبة السيدات في تلك الحالات بلغت 49% مقارنة بالذكور.

وكانت قد قالت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، إن مصر استقبلت 3706 مصابين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحتى يوم أمس.

وأضافت المصادر أن حجم المساعدات التي أدخلتها مصر لقطاع غزة منذ بداية الأحداث وحتى أمس بلغ 123 سيارة إسعاف و43073 ألف طن مواد إغاثة.

وأكدت المصادر أن مصر استقبلت 6071 من المرافقين والحالات الإنسانية منذ بداية العدوان على قطاع غزة وحتى يوم أمس.