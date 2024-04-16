كوثر محمود: مرتبات التمريض فى منظومة التأمين الصحى الشامل تصل لـ17 ألف جنيه

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية حريصة على تحسين مصادر الدخل ورفع مستوى معيشة الأطقم الطبية بأكملها، وعلى رأسهم الأطقم التمريضية، وهو الأمر الذى تحقق بفضل منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأشارت نقيب التمريض، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل أحدثت طفرة فى منظومة الصحة، وقضت على التحديات التى تواجهها سواء فيما يخص البنية التحتية وما شملته من تطوير وتأهيل المستشفيات وزيادة المرتبات والتدريب الطبى المستمر والتحول الرقمى وتغيير الهوية البصرية للفريق الصحي وغيرها.

مضاعفة رواتب التمريض

وأوضحت نقيب التمريض، أنه تمت مضاعفة رواتب التمريض فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد لتتراوح بين 7 إلى 17 ألف جنيه حسب درجة وكفاءة العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، فى حين أن مرتب الممرض خارج المنظومة قد يصل إلى 6000.

وتابعت: "نأمل في المساواة بين رواتب التمريض بمثيلتها فى منظومة التأمين الصحى الشامل".



وأشارت الدكتورة كوثر محمود، إلى أن المرحلة الأولى من منظومة التطبيق الصحي، تم تطبيقها في 6 محافظات و29 مستشفى و256 وحدة صحية، ويعمل بها 13 ألف ممرض وممرضة، لافتة إلى أن هناك خطة من الدولة للتوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى كافة المحافظات بحلول عام 2030.