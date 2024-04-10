الأربعاء 10 أبريل 2024
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مصر

التمريض تهنئ الرئيس السيسى و"مدبولى" و"عبد الغفار" بعيد الفطر المبارك

نقيب التمريض
نقيب التمريض

وجه مجلس نقابة التمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بخالص التهانى القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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ووجهت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، خالص التهنئة للشعب المصري عامة، داعية الله أن يديم كل المناسبات المباركة بالخير على أبناء الشعب المصري كافة، وأن تنعم مصر وشعبها بالرخاء والسعادة.

خدمة المريض المصرى

كما وجهت نقيب التمريض التهنئة لكل أطقم التمريض فى جميع المحافظات، بمناسبة عيد الفطر المبارك، لافته إلى أن كل أطقم التمريض هدفها الأساسى خدمة المريض المصرى وتقديم أفضل خدمة طبية بكل المستشفيات والمراكز الطبية.

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وأكدت أن الأطقم التمريضية ملتزمة بجداول النوبتجات فى كل المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية خلال فترة احتفالات عيد الفطر، وذلك للاستعداد لأى طوارئ وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

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